Объяснена пропажа стаканов из автоматов с газированной водой в СССР

«Тогда тоже тырили. Водки купили, а выпить не из чего. Один стакан из автомата, а потом за ненадобностью они так и валялись по кустам в сквериках», «У нас редко тырили. Возвращали или на веточку рядом вешали. Дабы всегда под рукой был», «Да и раньше их растаскивали алкоголики», — написали они.