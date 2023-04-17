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1 час назад

Редкий экземпляр «Ревизора» Гоголя продадут на аукционе за миллионы рублей

Диана Товсепова

Редкий экземпляр «Ревизора» Николая Гоголя 1836 года выпуска будет продан на аукционе «Литфонд», согласно офицциальному сайту аукциона.

Редкий экземпляр «Ревизора» Гоголя продадут на аукционе за миллионы
Фото: Аукционный дом «Литфонд»Аукционный дом «Литфонд»

Начальная стоимость экземпляра - 7,5 млн рублей, а принадлежал он актеру Александру Нильскому. Интересно, что Нильский был другом актера Ивана Сосницкого, сыгравшего Городничего в «Ревизоре» — этим исполнением восхищался Гоголь.

Представители аукциона отмечают, что по этой причине экземпляр имеет символическую связь с самим автором произведения.

Кроме того, известно, что рукописные правки к этому экземпляру воспроизводят дополнения, которые в 1842 году сделал сам Гоголь ко второму изданию «Ревизора». Возможно, внесенные в экземпляр правки также были сделаны самим автором.

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