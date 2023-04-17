Редкий экземпляр «Ревизора» Гоголя продадут на аукционе за миллионы

Редкий экземпляр «Ревизора» Николая Гоголя 1836 года выпуска будет продан на аукционе «Литфонд», согласно офицциальному сайту аукциона.

Фото: Аукционный дом «Литфонд» Аукционный дом «Литфонд»

Начальная стоимость экземпляра - 7,5 млн рублей, а принадлежал он актеру Александру Нильскому. Интересно, что Нильский был другом актера Ивана Сосницкого, сыгравшего Городничего в «Ревизоре» — этим исполнением восхищался Гоголь.

Представители аукциона отмечают, что по этой причине экземпляр имеет символическую связь с самим автором произведения.

Кроме того, известно, что рукописные правки к этому экземпляру воспроизводят дополнения, которые в 1842 году сделал сам Гоголь ко второму изданию «Ревизора». Возможно, внесенные в экземпляр правки также были сделаны самим автором.