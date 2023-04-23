Появление автомобилей принесло не только пользу, но и новую угрозу для пешеходов.

Первая авария побудила инженеров начать думать о том, как обезопасить не только пассажиров внутри, но и тех, кто находится снаружи.

Блогер @Withmazur рассказал об устройстве, которое изобрели после первой аварии с участием автомобиля и пешехода.

"Ловец пешеходов" или "аварийный гамак" был разработан в 1926 году специалистами из Германии. Приспособление представляло из себя сетку, которая крепилась на радиатор автомобиля. Устройство было похоже на ковш и при аварии "захватывало" внутрь человека, который оказался на пути.

Гамак открывался вручную с помощью рычага, из-за чего водители автомобиля часто не успевали среагировать. По этой причине устройство не прижилось и не получило широкого распространения.

Подробнее о том, что такое "ловушка для пешеходов", смотрите в видео.