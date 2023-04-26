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Mattel представила первую в мире куклу Barbie с синдромом Дауна

Американская компания Mattel представила первую в мире куклу Barbie с синдромом Дауна. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Mattel представила первую в мире куклу Barbie с синдромом Дауна
© Globallookpress.com

Известно, что новая кукла в сравнении с другими Barbie ниже ростом, имеет более мелкие черты лица, что характерно для людей с синдромом Дауна.

"Не могу дождаться момента, когда увижу, что у моих друзей и сверстников есть кукла, похожая на меня", — заявила Кайла Маккеон, которая сама является носителем этого синдрома и представителем "Национального общества людей с синдромом Дауна".

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В партнерстве упомянутым сообществом и была разработана новая игрушка.

Ранее подросток с синдромом Дауна снялся в фильме "Питер Пэн и Венди".

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