Mattel представила первую в мире куклу Barbie с синдромом Дауна
Американская компания Mattel представила первую в мире куклу Barbie с синдромом Дауна. Об этом сообщает телеканал ABC News.
Известно, что новая кукла в сравнении с другими Barbie ниже ростом, имеет более мелкие черты лица, что характерно для людей с синдромом Дауна.
"Не могу дождаться момента, когда увижу, что у моих друзей и сверстников есть кукла, похожая на меня", — заявила Кайла Маккеон, которая сама является носителем этого синдрома и представителем "Национального общества людей с синдромом Дауна".
В партнерстве упомянутым сообществом и была разработана новая игрушка.