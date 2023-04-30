Найдено письмо 1969 года с точными предсказаниями о будущем

В Соединенных Штатах Америки 67-летний реставратор мебели в спинке доставленного ему на ремонт дивана нашел письмо от 11-летней школьницы, которое было написано в 1969 году. Об этом рассказывает газета Express.

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В письме говорится о 1980 годе, где школьница видела себя взрослой преуспевающей сотрудницей банка. Однако интерес представляют не столько размышления девочки о своей будущей жизни, сколько ее описания технического прогресса, о котором тогда нельзя было даже догадываться. В частности, оно довольно точно описала процесс видеозвонка, который можно сделать, вернувшись с работы.

«Теперь вы можете видеть людей, с которыми разговариваете, потому что есть экран, на который транслируется изображение собеседника. Это немного похоже на телевизор», – предположила школьница.

Помимо этого, она допустила, что управление самим телевизором, который в 1969 году представлял собой весьма громоздкий аппарат с низким качеством картинки, будет встроено в подлокотник кресла. Также девочка предположила, что двери в комнатах станут автоматическими и будут открываться с кнопки.