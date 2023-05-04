Как парадный мундир стал символом Победы

9 мая на Красной площади пройдет парад Победы. Это не только дань памяти советскому народу — освободителю мира от нацизма и смотр мощи вооруженных сил страны, но и исторический символ.

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В этом году, как и во время Парада Победы 24 июня 1945-го, по Красной площади пронесут боевые штандарты всех десяти фронтов ВОВ. Их изготовили для парада в мастерских Большого театра по специальным эскизам. Эти штандарты на дубовых древках, с бархатными полотнищами, на которых в окаймлении золотой узорчатой ручной вязи указаны наименования фронтов, с длинными золотыми кистями, стали символом доблести войск, удостоенных этого знака отличия.

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Кардинальные перемены

Также для Парада Победы 24 июня 1945 года была сшита новая, цвета морской волны, генеральская и маршальская парадная форма. Ее создание, по словам эксперта по культурным ценностям Министерства культуры РФ, специалиста в области истории военного костюма Алексея Арановича, было призвано символизировать «имперскую» мощь Страны Советов. Поэтому парадная форма офицеров Красной армии обрела имперскую символику, узнаваемую во всем мире.

И даже конструкция этой формы сходна с той, которая была принята в 1908 году, когда готовили новые парадные мундиры в преддверии 100-летия окончания войны 1812 года и 300-летия дома Романовых.

— Концепция мундиров Победы появилась еще в 1942 году, — рассказал Алексей Аранович. — Однако до перелома в ходе войны, который произошел после Сталинградской битвы, не было возможности заниматься интендантскими вопросами.

Победа под Сталинградом стала эпохальным событием. И руководство страны приняло решение о кардинальных изменениях в армии, в том числе в военной форме.

Как победа над шведами ознаменовала рождение Российской империи (в 1721-м Петру I был присвоен титул императора), так победа над фашистской Германией сделала Советский Союз сверхдержавой.

Лавровые ветви для генерала

Одним из важных имперских символов новой формы в 1943 году стали погоны. Их разработали по образцам времен Николая I.

— Идея вернуться к погонам возникла еще до войны. Но тогда она встретила сопротивление, поскольку они ассоциировались с белогвардейским движением. И только после 1945 года, в том числе и благодаря параду 24 июня, они стали ассоциироваться с Победой, — пояснил историк.

При разработке парадной формы для высшего офицерского состава предлагалось вернуть эполеты, но Сталина такой помпезный вариант не устроил. Впрочем, и парадный мундир без эполетов он носить не стал. На параде Сталин был в неброском пальто поверх повседневного кителя. Из парадной формы он надел лишь маршальскую фуражку.

Зато остальные участники, особенно маршалы и генералы, в новой форме выглядели очень торжественно. Комплекты включали фуражку, двубортный мундир, брюки и пояс-шарф из золотого галуна с золотой гербовой пряжкой. Околыши фуражек, обшлага и воротники мундиров были расшиты особого вида шитьем из золотых или серебряных нитей. На маршальской форме узор был выполнен в виде дубовых листьев — генеральского символа стойкости и Победы из дореволюционной России; на генеральской — в виде лавровой ветви, символа доблести и высшей славы.

Покрой военной формы в дальнейшем поменялся, стал более удобным. Однако «имперский» цвет и золотое или серебряное шитье парадной формы сохранились до сих пор как знак преемственности поколений.

КСТАТИ

Увидеть парадные мундиры советских военачальников, принимавших участие в Параде Победы 1945 года, москвичи могут в Государственном историческом музее, Центральном музее Вооруженных сил РФ, Музее военной формы и на некоторых других музейных площадках столицы.

СПРАВКА

Золотое шитье на военной форме — тонкая работа, мастеров которой можно пересчитать по пальцам. Ручное и машинное шитье нитью с 3–5-процентным золочением выполняют специалисты единственного в стране государственного комбината по пошиву офицерской военной формы — 43 ЦЭПК.