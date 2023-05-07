Назван самый непонятный эмодзи

Если вы частно ломаете голову над значением присланных вам эмодзи, не волнуйтесь: вы не одиноки. Исследователи в США решили заняться по-настоящему важным делом и определить, какие же смайлики вызывают большего всего вопросов у пользователей. Образовательная онлайн-платформа Preply опросила более 1000 американцев в возрасте от 18 до 76 лет и пришла к следующим выводам.

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Почетное третье место занял смайлик, на котором изображена женская рука с ярко-розовым лаком для ногтей. Около 43% американцев решили, что он означает что-то вроде «на стиле», тогда как 40% уверены: никаких подтекстов искать не надо, иногда лак — это просто лак. А вообще, напоминают исследователи, эта картинка может использоваться для демонстрации пренебрежения или безразличия.

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Не разобрались опрошенные и со значением загадочной пачки долларов с крылышками. 40% участников опроса считают, что она символизирует получение денег, а 34%, наоборот, видят исключительно расходы. Да уж, порой действительно кажется, что зарплата имеет крылья — улетает быстрее, чем глазом моргнешь. Но у 18% опрошенных есть и вовсе необычная версия: они восприняли изображение как хвастовство: мол, смотрите, какой я богатенький. В общем, никакого согласия, сплошные крылатые качели общественного мнения.

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Звание же самого непонятного достается эмодзи, которое изображает женщину с поднятой рукой, как будто она держит поднос или откидывает волосы. Даже в названии какая-то неразбериха: смайл известен и как «женщина просит чаевые», и — внезапно — как «работник информационной стойки». Ну а по поводу его значения вообще никакого консенсуса: 35% опрошенных восприняли смайлик в духе «вся такая дерзкая», 31% — как «у меня есть предложение», а 20% и вовсе разглядели в изображении сарказм.

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