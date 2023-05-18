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Тысячелетнюю Библию продали за десятки миллионов долларов

Кодекс Сассуна — еврейскую Библию, которой около 1,1 тысячи лет, приобрели на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 38 миллионов долларов. Об этом торговый дом пишет в официальном аккаунте в социальных сетях.

Тысячелетнюю Библию продали за десятки миллионов долларов
© Pxhere

Рукопись датируется концом девятого – началом десятого века. Она носит имя коллекционера, которому принадлежала раньше, — Дэвида Соломона Сассуна.

В Кодексе 24 книги. Они, в свою очередь, делятся на Тору, Невиим и Кетувим.

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