Ученые расшифровали состав духов из Древнего Рима

Исследователи из Университета Кордовы в Испании совершили удивительное открытие, определив состав духов, которыми пользовались женщины в Древнем Риме. Их исследования основывались на анализе остатков парфюма, старше двух тысяч лет.

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Флакон, найденный вместе с останками, предположительно принадлежал жительнице того времени. Он был изготовлен из редкого кварца, который необычно использовался в повседневной жизни древних римлян.