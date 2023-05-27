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Ученые Университета Кордовы определили состав духов, которыми пользовались в Древнем Риме

Исследователи из Университета Кордовы в Испании совершили удивительное открытие, определив состав духов, которыми пользовались женщины в Древнем Риме. Их исследования основывались на анализе остатков парфюма, старше двух тысяч лет.

Ученые расшифровали состав духов из Древнего Рима
© FBM.ru

Флакон, найденный вместе с останками, предположительно принадлежал жительнице того времени. Он был изготовлен из редкого кварца, который необычно использовался в повседневной жизни древних римлян.

Основным компонентом древних духов оказалось растительное масло, которое служило базой для парфюма. Исследователи обнаружили, что римляне использовали эфирное масло, полученное из индийского растения с названием Pogostemon cablin, которое в более поздние времена стало известно как “пачули”. Это было основным активным ингредиентом, придававшим духам особый аромат и привлекательность.

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