Ученые расшифровали состав духов из Древнего Рима

Ученые Университета Кордовы определили состав духов, которыми пользовались в Древнем Риме
Исследователи из Университета Кордовы в Испании совершили удивительное открытие, определив состав духов, которыми пользовались женщины в Древнем Риме. Их исследования основывались на анализе остатков парфюма, старше двух тысяч лет.
Флакон, найденный вместе с останками, предположительно принадлежал жительнице того времени. Он был изготовлен из редкого кварца, который необычно использовался в повседневной жизни древних римлян.
Основным компонентом древних духов оказалось растительное масло, которое служило базой для парфюма. Исследователи обнаружили, что римляне использовали эфирное масло, полученное из индийского растения с названием Pogostemon cablin, которое в более поздние времена стало известно как “пачули”. Это было основным активным ингредиентом, придававшим духам особый аромат и привлекательность.