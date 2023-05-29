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Футболка из 500 тысяч переработанных бутылок стала новым рекордом Гиннесса

Футболка, сделанная из более чем 500 тысяч переработанных пластиковых бутылок, стала новым мировым рекордом Гиннесса. Об этом пишет Hypebeast.

Футболка из 500 тысяч переработанных бутылок стала новым рекордом Гиннесса
© Газета.Ru

Футболка длиной 108,96 м и шириной 73,48 м стала «переосмысленной моделью» национального трехцветного флага, который также можно увидеть на официальной спортивной форме румынской команды по регби. Она была произведена из 500 тысяч переработанных пластиковых бутылок и представлена в конце марта в Бухаресте.

Созданием футболки занимались компании Asociatia 11even и Kaufland Romania, а также Федерация футбола Румынии. Таким образом они стремились привлечь внимание общественности к важности переработки отходов. Более трех недель ушло на сбор бутылок компанией Kaufland Romania, месяц — на их обработку швеями и целый день — на установление полотна на Национальном регбийном стадионе Аркул де Триумф в Бухаресте.

После окончания проекта и фиксации рекорда Гиннесса из футболки сошьют 10 тысяч различных вещей и передадут в дар нуждающимся детям.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что спортсмен из Чехии простоял в планке 9,5 часов и установил мировой рекорд.

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