Футболка из 500 тысяч переработанных бутылок стала новым рекордом Гиннесса

Футболка, сделанная из более чем 500 тысяч переработанных пластиковых бутылок, стала новым мировым рекордом Гиннесса. Об этом пишет Hypebeast.

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Футболка длиной 108,96 м и шириной 73,48 м стала «переосмысленной моделью» национального трехцветного флага, который также можно увидеть на официальной спортивной форме румынской команды по регби. Она была произведена из 500 тысяч переработанных пластиковых бутылок и представлена в конце марта в Бухаресте.

Созданием футболки занимались компании Asociatia 11even и Kaufland Romania, а также Федерация футбола Румынии. Таким образом они стремились привлечь внимание общественности к важности переработки отходов. Более трех недель ушло на сбор бутылок компанией Kaufland Romania, месяц — на их обработку швеями и целый день — на установление полотна на Национальном регбийном стадионе Аркул де Триумф в Бухаресте.

После окончания проекта и фиксации рекорда Гиннесса из футболки сошьют 10 тысяч различных вещей и передадут в дар нуждающимся детям.