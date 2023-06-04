Карл III подарил внучке Лилибет на день рождения сентиментальный подарок
Дочери принца Чарльза и Меган Маркл, Лилибет, 4-го июня исполняется 2 года. К этому дню её дедушка, Карл III, отправил в США, где проживает девочка с родителями, подарок. И он уже растопил сердца многих фанатов британской королевской семьи.
Оказалось, что незадолго до сегодняшнего дня, дедушка Лилибет попросил сделать на заказ игрушечный домик, напоминающий тот, который был в детстве у королевы Елизаветы II и её сестры, принцессы Маргарет.
Дом-коттедж в натуральную величину покойная королева получила в 6 лет, как говорилось в поздравительной открытке, от «народа Уэльса». Он был размещён на территории Royal Lodge в Виндзоре и служил сёстрам для игр. Позже строение по наследству перешло детям принца Уильяма и Кейт Миддлтон – Джорджу, Шарлотте и Луи.