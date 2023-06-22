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Письмо выжившего пассажира "Титаника" продано на аукционе за $19 000

Письмо выжившего пассажира "Титаника" было продано на аукционе в Великобритании за 19 000 долларов, сообщает Fox News.

Автор двухстраничного послания – мужчина по имени Стэнли Мэй, который провел на судне 24 часа, после чего покинул его в ирландском порту. Во время короткого пребывания на "Титанике" Мэй написал письмо дочерям Хильде и Глэдис, описав им свое путешествие.

Стэнли в том числе рассказал, как корабль едва не столкнулся с другим пассажирским лайнером меньшего размера при отбытии из Саутгемптона.

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Стэнли Мэй был архитектором из Мидлсекса. Он путешествовал пассажиром первого класса со своим братом Ричардом, сестрой Лили Оделл и племянником Джеком Оделлом. Семья сошла с "Титаника" 11-го апреля 1912-го года.

Спустя 3 дня лайнер столкнулся с айсбергом, в результате чего в правом борту судна образовались отверстия. Через 2 часа 40 минут, утром 15-го апреля, "Титаник" ушел под воду.

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