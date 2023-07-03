Чокеры и "прическа жертвы": как революция отразилась на моде
Даже самые безобидные вещи могут скрывать печальные предыстории своего появления. В их числе, например, чокеры и короткие стрижки, к которым на сегодняшний день зачастую прибегают модницы для дополнения образа или смены имиджа.
Каким образом они связаны с гильотиной – в материале "Рамблера".
Предыстория
В конце XVIII века Франция переживала тяжелые времена. Власть не могла разрешить финансовые проблемы государства, высшие сословия обладали почти неограниченной властью и противились любым переменам. Параллельно с этим простым людям было нечем питаться из-за продолжительных засух и неурожаев.
Обстановка в обществе накалилась до предела, и в 1789-м году начались стихийные массовые протесты, которые положили начало Великой французской революции. В течение 10 лет в стране царили страх и насилие, а для поддержания устрашения людей казнили посреди белого дня на глазах у многочисленной публики.
"Балы жертв"
В 1799-м году переломный момент в истории Франции официально закончился. Однако общество не забыло казненных людей и ужасов, через которые им пришлось пройти ради будущего страны. В память о жертвах стали проводиться специальные балы, на которых присутствовали как родственники, так и те, кому удалось избежать расправы.
Новые веяния
На подобные мероприятия гости приходили с характерными деталями в своих образах. Например, среди женщин особой популярностью пользовались ожерелья и чокеры красных оттенков, которые имитировали смертельную рану, как будто бы полученную от веревки или гильотины. Альтернативой им служили легкие шелковые шарфики аналогичного цвета.
А на смену пышным локонам и громоздким прическам пришла короткая стрижка под названием "а-ля Тит". Ее также называли "прической жертвой", так как женщинам перед казнью отстригали волосы. И если поначалу тенденции следовали отдельные семьи и пострадавшие, то впоследствии веяние вышло за границы тематических вечеров. Все больше дам постепенно начинали отдавать предпочтение стрижке, обнажающей шею и уши.