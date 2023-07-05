Что подарить парню на день рождения: идеи оригинальных подарков для мужчин на любой вкус и бюджет
Каждая женщина хотя бы один раз в жизни задумывалась, что подарить своему парню, мужчине или мужу на день рождения. Хороший подарок — широкое понятие, которое может включать в себя что угодно в зависимости от интересов, возраста и образа жизни человека. Прыжок с парашютом, настольная игра или набор инструментов — все это может стать как идеальным подарком, который принесет радость и пользу, так и бесполезным хламом, который останется пылиться на полке неиспользованным. «Лента.ру» собрала лучшие идеи мужских подарков на все случаи жизни.
Как появилась традиция дарить подарки?
Каждый Новый год, день рождения, годовщину или особый случай люди тщательно выбирают подарки для близких, друзей, родственников и коллег. Обмен подарками — процесс настолько привычный, естественный и даже рутинный, что мало кто задумывается о его истории.
От подношений богам к подаркам друг другу
Обычай вручать подарки — древняя традиция, которая существует с ранних этапов человеческой цивилизации. Раньше люди делали подношения богам, а со временем начали приносить дары друг другу. Люди, жившие в племенах, дарили друг другу камни или зубы убитых животных.
В Древнем Египте, например, умерших хоронили с товарами или подарками, необходимыми для загробной жизни. Обязанностью старшего сына было следить за похоронами своих родителей и проверять, чтобы у них было все необходимое. Минимальный набор вещей для загробной жизни должен был включать предметы повседневного обихода, такие как посуда, расчески и продукты питания, в то время как более состоятельных египтян хоронили с идолами, амулетами, украшениями, мебелью и другими ценностями. У каждого подарка была своя цель, но большинство из них служило для защиты и помощи умершему в переходе к загробной жизни.
Не менее значимую роль дарение подарков играло в древнегреческом обществе. Изысканные декоративные презенты дарили для выражения эмоций, налаживания отношений и в качестве взаимопомощи или оказания гостеприимства — центральной концепции древнегреческой культуры.
В Древней Греции считалось, что любой путешественник может оказаться замаскированным богом, поэтому путникам помимо еды, питья и места для отдыха всегда преподносили щедрые дары
По мере развития социальных структур подарки становились более сложными и декоративными. Культура дарения подарков трансформировалась и дошла до наших дней. Сегодня с помощью подарков люди укрепляют уже существующие связи и устанавливают новые, выражают другим свою признательность, любовь и уважение или просто проявляют таким образом заботу.
Понимание подарков в современном мире
Подарок, который мы выбираем, и то, как именно мы его вручаем, много говорит о нас, наших отношениях с человеком и сложных социальных структурах в нашем сообществе. Обмен подарками — важная часть взаимоотношений между людьми.
В своей работе «Дар» французский социолог Марсель Мосс утверждает, что отказ от подарка — это, по сути, отказ от отношений
Иногда выбор подарка мужу, брату, отцу или коллеге-мужчине на день рождения может показаться трудно решаемой задачей. Подарок должен соответствовать многим критериям, чтобы считаться хорошим и уместным. Специально для таких случаев «Лента.ру» собрала список лучших подарков мужчине на день рождения.
Как выбрать идеальный подарок на день рождения мужчине?
Подумайте о его интересах
Если мужчина увлекается музыкой, ему может пригодиться новая пара наушников или высококачественный динамик. Если он любит спорт, то наверняка оценит хорошую спортивную экипировку. Любители пива будут рады получить в подарок коллекционный пивной стакан или кружку, а футбольный фанат придет в восторг от билетов на матч любимой команды.
Выберите уместный подарок исходя из возраста и образа жизни мужчины
Обратите внимание, что юному бесшабашному подростку вряд ли стоит дарить презентабельные часы или дорогую серебряную ручку — скорее всего подарок покажется ему скучным и будет пылиться дома на полке. Мужчине в преклонном возрасте, наоборот, не подойдет билет на рок-концерт или сертификат на сплав по горной реке.
Правильно рассчитайте бюджет
Профессор социологии Димитрий Мортельманс утверждает, что люди дарят подарки тем, с кем хотят иметь какие-либо отношения — не только романтические, а любые. Подарок в этом случае символизирует ценность отношений. Чтобы избежать напряжения и неловкости, подарки зачастую возмещаются — так создается цикл дарения подарков и негласный «долговой баланс».
Некоторые подарки дарятся без ожидаемой отдачи — например, маленьким детям, которые не могут ответить взаимностью, или даже домашним животным. Обычно люди дарят такие подарки, потому что хотят порадовать близких. Любовь и признательность — два главных мотиватора альтруистических подарков.
Социологи считают, что, когда человек отвечает кому-либо подарком на подарок, желательно, чтобы он был примерно такой же ценности
Слишком дешевый подарок может говорить о том, что даритель не ценит отношения, а слишком дорогой означает, что он переоценивает их, — это может вызвать чувство смущения у получателя.
Список лучших идей для подарка мужчине на день рождения
Хороший подарок парню — тот, который будет радовать его долгое время. Различные функциональные гаджеты под любой запрос и бюджет отлично справятся с этой задачей.
Подарки для любителей техники:
- акустическая система;
- умная колонка;
- бытовая техника для дома: кофемашина, тостер, робот-пылесос, световой будильник, увлажнитель воздуха;
- игровая приставка (консоль) и новые игры к ней;
- массажер для шеи и спины;
- беспроводные наушники;
- умные часы;
- электрическая зубная щетка;
- автомобильный пылесос;
- электросамокат;
- виниловый проигрыватель;
- ноутбук или планшет;
- фитнес-браслет;
- телевизор;
- беспроводное зарядное устройство для телефона, портативная зарядка;
- экшн-камера;
- дрон;
- беспроводная игровая мышь и клавиатура;
- портативный проектор;
- фотоаппарат моментальной печати;
- электронная книга.
Подарки для любителей спорта и активного образа жизни:
- набор столовых приборов для похода;
- резиновая лодка;
- прибор ночного видения;
- спальный мешок;
- палатка;
- термобелье;
- трекинговые кроссовки;
- умный термос;
- туристический рюкзак;
- спортивное снаряжение.
Универсальный подарок для любителей экстрима — сертификат на любую из этих активностей:
- прыжок с парашютом;
- полет на параплане с инструктором;
- сплав по горной реке;
- прогулка на яхте;
- мастер-класс по скалолазанию;
- прыжок с банджи;
- прогулка на квадроцикле;
- полет в аэротрубе;
- тренировка по вейкбордингу;
- заезд на багги;
- картинг;
- дайвинг;
- мастер-класс по езде на мотоцикле;
- катание на аквабайках;
- верховая езда.
Почему стоит обратить внимание на подарок-впечатление?
Торонто в Скарборо и Школы менеджмента Ротмана, показало, что эмпирический опыт укрепляет отношения с получателем подарка в большей степени, чем физический подарок.
В первую очередь, это связано с физическими реакциями организма в момент получения сильных эмоциональных впечатлений. Например, гонка на картинге вызывает выброс адреналина, а массаж расслабляет. Конечно, при выборе подарка-впечатления очень важно учитывать характер и интересы получателя, чтобы подарить что-то по-настоящему ценное и подходящее, чего он будет с нетерпением ждать.
В исследования Синди Чан также говорится, что подарок, основанный на получении опыта, вызывает сильную эмоциональную реакцию, когда получатель его потребляет, — например, страх и благоговение перед сафари-приключением, возбуждение от рок-концерта или спокойствие и расслабление в спа-салоне. Все это чаще всего дает более яркие эмоции, чем материальные подарки.
Подарки для любителей путешествий:
- полотенце из микрофибры;
- твердый шампунь;
- компас;
- фонарь;
- скретч-карта;
- складной нож со штопором и отверткой;
- трекинговые палки;
- дождевик или непродуваемая куртка;
- коралловые тапочки (для защиты от острых камней и морских ежей);
- поясная сумка или рюкзак;
- термос или кружка;
- маска для сна (для долгих перелетов);
- чемодан и чехол для него;
- музыкальный инструмент, с которым можно пойти в поход;
- обложка для паспорта;
- органайзер для билетов, денег, карт и документов;
- теплый плед;
- бутылка с карабином.
Подарки для любителей красоты и ухода за собой:
- триммер для бороды, электробритва, бритвенный станок;
- бальзам для бритья;
- увлажняющее средство после бритья;
- хороший парфюм;
- сертификат на поход в СПА;
- ортопедическая подушка.
Подарки для гурманов и любителей готовить:
- корзина с экзотическими фруктами;
- набор сыров благородных сортов;
- бутылка изысканного коллекционного вина;
- набор хороших кухонных ножей;
- деликатесы: трюфели, икра, хороший кофе, хамон, конская колбаса, индийские пряности;
- романтический ужин.
Какие подарки стоит дарить с осторожностью или не дарить вовсе
Существует этикет обмена подарками, согласно которому некоторые вещи могут оказаться неподходящими, неуместными или даже оскорбительными. Ниже приводим список подарков, которые могут выставить дарителя не в самом хорошем свете.
Алкоголь
Дарить мужчине спиртное можно только в том случае, если есть стопроцентная уверенность, что он его пьет. Если все-таки решились на такой подарок — выбирайте качественный дорогой алкоголь. Это же правило относится к курительным трубкам, сигарам и табаку.
Подарки из категории 18+
Игрушки или настольные игры для взрослых можно подарить партнеру при условии достаточно близких и доверительных отношений. В противном случае такой подарок может смутить человека и заставить его чувствовать себя неловко. Дарить подарки из категории 18+ коллегам или начальнику считается неуместным.
Билеты
Билеты в театр или на спортивный матч — отличный подарок, если есть уверенность в том, что получатель увлекается искусством или болеет за конкретную футбольную команду, а также в том, что он свободен в день проведения мероприятия. Такой подарок нужно выбирать особенно тщательно, иначе он может превратиться в выброшенные на ветер деньги.
Домашний питомец
Подарить своему ребенку котенка или щенка, о котором он всегда мечтал, — один из лучших подарков, который можно себе представить. А вот дарить домашнее животное парню, брату или другу — рискованный поступок. Во-первых, важно убедиться, что человек точно хочет и готов завести домашнего любимца, во-вторых — выяснить, нет ли у него аллергии на шерсть, в-третьих — узнать, какое конкретно животное человек хотел бы иметь. В общем, животное в качестве подарка — неоднозначная и не всегда удачная идея.
Как красиво упаковать подарок
Если идеальный подарок мужчине на день рождения уже выбран, то осталось дополнить его красивой упаковкой. Дизайнер, специалист по художественному оформлению и украшению интерьеров Дарья Сергеева поделилась с «Лентой.ру» несколькими простыми рекомендациями, с помощью которых можно сделать подарок абсолютно уникальным.
Как упаковать подарок?
- Не стесняйтесь украшать подарки конфетами — мужчины тоже любят сладкое. Можете использовать разные сладости в зависимости от случая. Например, рождественские леденцы подойдут для оформления новогоднего подарка, а ко дню рождения можно украсить подарок любимым лакомством получателя.
- Чтобы оформить подарок в деревенском стиле, оберните его в крафтовую бумагу и перевяжите бечевкой, а в качестве украшения можно использовать сезонные акценты, такие как палочки корицы, веточки, сухоцветы и сосновые шишки. Их можно найти в саду или лесу, но гораздо удобнее купить в магазине.
- Если мужчина небезразличен к проблемам экологии — откажитесь от оберточной бумаги и используйте многоразовую упаковочную ткань. Это простой способ проявить заботу об окружающей среде и показать мужчине, что его взгляды важны.
- Сделать подарок парню памятным и трогательным поможет простой элемент — фотография. Выберите любимое совместное фото с получателем подарка, распечатайте его и прикрепите к упаковке. На оборотной стороне фотографии можно написать важные слова и поздравления.
- Если готовы заморочиться и потратить на упаковку подарка немного дополнительного времени, сделайте из папье-маше первую букву имени одаряемого. Этот элемент выглядит очень эффектно. Его можно использовать вместо именной открытки или бирки с именем человека.
- Еще один способ упаковки — для творческих людей и любителей применить фантазию. Упакуйте подарок в обычную крафтовую бумагу, а затем возьмите краски, карандаши или фломастеры и представьте, что подарок — это холст. Напишите или нарисуйте на нем все, что придет вам в голову.
- Обклейте подарок разноцветными помпонами или пряжей, если хочется добавить немного ярких красок и ощущения детского праздника. Помпоны и пряжу можно купить в любом магазине для рукоделия.
- С помощью клеевого пистолета и искусственных цветов можно сделать из обычной коробки с подарком настоящее произведение искусства. Смело творите, используйте все свое воображение.
- Используйте старинные письма, газеты, наклейки и марки, чтобы в домашних условиях сделать подарок парню в винтажном стиле.
- Особый шик подарку поможет добавить восковая печать. Сургучная печать отлично выглядит как на конвертах, так и на подарочных коробках.
Универсальной формулы идеального подарка не существует, потому что каждый человек уникален. Хороший подарок — тот, который тщательно продуман и подобран в соответствии с интересами, увлечениями и характером получателя. Старайтесь обращать внимание на близких людей — это может существенно облегчить процесс выбора подарка.