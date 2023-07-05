Идеи оригинальных подарков для мужчин на любой вкус и бюджет

Каждая женщина хотя бы один раз в жизни задумывалась, что подарить своему парню, мужчине или мужу на день рождения. Хороший подарок — широкое понятие, которое может включать в себя что угодно в зависимости от интересов, возраста и образа жизни человека. Прыжок с парашютом, настольная игра или набор инструментов — все это может стать как идеальным подарком, который принесет радость и пользу, так и бесполезным хламом, который останется пылиться на полке неиспользованным. «Лента.ру» собрала лучшие идеи мужских подарков на все случаи жизни.

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Как появилась традиция дарить подарки?

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Каждый Новый год, день рождения, годовщину или особый случай люди тщательно выбирают подарки для близких, друзей, родственников и коллег. Обмен подарками — процесс настолько привычный, естественный и даже рутинный, что мало кто задумывается о его истории.

От подношений богам к подаркам друг другу

Обычай вручать подарки — древняя традиция, которая существует с ранних этапов человеческой цивилизации. Раньше люди делали подношения богам, а со временем начали приносить дары друг другу. Люди, жившие в племенах, дарили друг другу камни или зубы убитых животных.

В Древнем Египте, например, умерших хоронили с товарами или подарками, необходимыми для загробной жизни. Обязанностью старшего сына было следить за похоронами своих родителей и проверять, чтобы у них было все необходимое. Минимальный набор вещей для загробной жизни должен был включать предметы повседневного обихода, такие как посуда, расчески и продукты питания, в то время как более состоятельных египтян хоронили с идолами, амулетами, украшениями, мебелью и другими ценностями. У каждого подарка была своя цель, но большинство из них служило для защиты и помощи умершему в переходе к загробной жизни.

Не менее значимую роль дарение подарков играло в древнегреческом обществе. Изысканные декоративные презенты дарили для выражения эмоций, налаживания отношений и в качестве взаимопомощи или оказания гостеприимства — центральной концепции древнегреческой культуры.

В Древней Греции считалось, что любой путешественник может оказаться замаскированным богом, поэтому путникам помимо еды, питья и места для отдыха всегда преподносили щедрые дары

По мере развития социальных структур подарки становились более сложными и декоративными. Культура дарения подарков трансформировалась и дошла до наших дней. Сегодня с помощью подарков люди укрепляют уже существующие связи и устанавливают новые, выражают другим свою признательность, любовь и уважение или просто проявляют таким образом заботу.

Понимание подарков в современном мире

Подарок, который мы выбираем, и то, как именно мы его вручаем, много говорит о нас, наших отношениях с человеком и сложных социальных структурах в нашем сообществе. Обмен подарками — важная часть взаимоотношений между людьми.

В своей работе «Дар» французский социолог Марсель Мосс утверждает, что отказ от подарка — это, по сути, отказ от отношений

Иногда выбор подарка мужу, брату, отцу или коллеге-мужчине на день рождения может показаться трудно решаемой задачей. Подарок должен соответствовать многим критериям, чтобы считаться хорошим и уместным. Специально для таких случаев «Лента.ру» собрала список лучших подарков мужчине на день рождения.

Как выбрать идеальный подарок на день рождения мужчине?

Подумайте о его интересах

Если мужчина увлекается музыкой, ему может пригодиться новая пара наушников или высококачественный динамик. Если он любит спорт, то наверняка оценит хорошую спортивную экипировку. Любители пива будут рады получить в подарок коллекционный пивной стакан или кружку, а футбольный фанат придет в восторг от билетов на матч любимой команды.

Выберите уместный подарок исходя из возраста и образа жизни мужчины

Обратите внимание, что юному бесшабашному подростку вряд ли стоит дарить презентабельные часы или дорогую серебряную ручку — скорее всего подарок покажется ему скучным и будет пылиться дома на полке. Мужчине в преклонном возрасте, наоборот, не подойдет билет на рок-концерт или сертификат на сплав по горной реке.

Правильно рассчитайте бюджет

Профессор социологии Димитрий Мортельманс утверждает, что люди дарят подарки тем, с кем хотят иметь какие-либо отношения — не только романтические, а любые. Подарок в этом случае символизирует ценность отношений. Чтобы избежать напряжения и неловкости, подарки зачастую возмещаются — так создается цикл дарения подарков и негласный «долговой баланс».

Некоторые подарки дарятся без ожидаемой отдачи — например, маленьким детям, которые не могут ответить взаимностью, или даже домашним животным. Обычно люди дарят такие подарки, потому что хотят порадовать близких. Любовь и признательность — два главных мотиватора альтруистических подарков.

Социологи считают, что, когда человек отвечает кому-либо подарком на подарок, желательно, чтобы он был примерно такой же ценности

Слишком дешевый подарок может говорить о том, что даритель не ценит отношения, а слишком дорогой означает, что он переоценивает их, — это может вызвать чувство смущения у получателя.

Список лучших идей для подарка мужчине на день рождения

Хороший подарок парню — тот, который будет радовать его долгое время. Различные функциональные гаджеты под любой запрос и бюджет отлично справятся с этой задачей.

Подарки для любителей техники: акустическая система;

умная колонка;

бытовая техника для дома: кофемашина, тостер, робот-пылесос, световой будильник, увлажнитель воздуха;

игровая приставка (консоль) и новые игры к ней;

массажер для шеи и спины;

беспроводные наушники;

умные часы;

электрическая зубная щетка;

автомобильный пылесос;

электросамокат;

виниловый проигрыватель;

ноутбук или планшет;

фитнес-браслет;

телевизор;

беспроводное зарядное устройство для телефона, портативная зарядка;

экшн-камера;

дрон;

беспроводная игровая мышь и клавиатура;

портативный проектор;

фотоаппарат моментальной печати;

электронная книга.

Подарки для любителей спорта и активного образа жизни:

набор столовых приборов для похода;

резиновая лодка;

прибор ночного видения;

спальный мешок;

палатка;

термобелье;

трекинговые кроссовки;

умный термос;

туристический рюкзак;

спортивное снаряжение.

Универсальный подарок для любителей экстрима — сертификат на любую из этих активностей:

прыжок с парашютом;

полет на параплане с инструктором;

сплав по горной реке;

прогулка на яхте;

мастер-класс по скалолазанию;

прыжок с банджи;

прогулка на квадроцикле;

полет в аэротрубе;

тренировка по вейкбордингу;

заезд на багги;

картинг;

дайвинг;

мастер-класс по езде на мотоцикле;

катание на аквабайках;

верховая езда.

Почему стоит обратить внимание на подарок-впечатление?

Торонто в Скарборо и Школы менеджмента Ротмана, показало, что эмпирический опыт укрепляет отношения с получателем подарка в большей степени, чем физический подарок.

В первую очередь, это связано с физическими реакциями организма в момент получения сильных эмоциональных впечатлений. Например, гонка на картинге вызывает выброс адреналина, а массаж расслабляет. Конечно, при выборе подарка-впечатления очень важно учитывать характер и интересы получателя, чтобы подарить что-то по-настоящему ценное и подходящее, чего он будет с нетерпением ждать.

В исследования Синди Чан также говорится, что подарок, основанный на получении опыта, вызывает сильную эмоциональную реакцию, когда получатель его потребляет, — например, страх и благоговение перед сафари-приключением, возбуждение от рок-концерта или спокойствие и расслабление в спа-салоне. Все это чаще всего дает более яркие эмоции, чем материальные подарки.

Подарки для любителей путешествий:

полотенце из микрофибры;

твердый шампунь;

компас;

фонарь;

скретч-карта;

складной нож со штопором и отверткой;

трекинговые палки;

дождевик или непродуваемая куртка;

коралловые тапочки (для защиты от острых камней и морских ежей);

поясная сумка или рюкзак;

термос или кружка;

маска для сна (для долгих перелетов);

чемодан и чехол для него;

музыкальный инструмент, с которым можно пойти в поход;

обложка для паспорта;

органайзер для билетов, денег, карт и документов;

теплый плед;

бутылка с карабином.

Подарки для любителей красоты и ухода за собой:

триммер для бороды, электробритва, бритвенный станок;

бальзам для бритья;

увлажняющее средство после бритья;

хороший парфюм;

сертификат на поход в СПА;

ортопедическая подушка.

Подарки для гурманов и любителей готовить:

корзина с экзотическими фруктами;

набор сыров благородных сортов;

бутылка изысканного коллекционного вина;

набор хороших кухонных ножей;

деликатесы: трюфели, икра, хороший кофе, хамон, конская колбаса, индийские пряности;

романтический ужин.

Какие подарки стоит дарить с осторожностью или не дарить вовсе

Существует этикет обмена подарками, согласно которому некоторые вещи могут оказаться неподходящими, неуместными или даже оскорбительными. Ниже приводим список подарков, которые могут выставить дарителя не в самом хорошем свете.

Алкоголь

Дарить мужчине спиртное можно только в том случае, если есть стопроцентная уверенность, что он его пьет. Если все-таки решились на такой подарок — выбирайте качественный дорогой алкоголь. Это же правило относится к курительным трубкам, сигарам и табаку.

Подарки из категории 18+

Игрушки или настольные игры для взрослых можно подарить партнеру при условии достаточно близких и доверительных отношений. В противном случае такой подарок может смутить человека и заставить его чувствовать себя неловко. Дарить подарки из категории 18+ коллегам или начальнику считается неуместным.

Билеты

Билеты в театр или на спортивный матч — отличный подарок, если есть уверенность в том, что получатель увлекается искусством или болеет за конкретную футбольную команду, а также в том, что он свободен в день проведения мероприятия. Такой подарок нужно выбирать особенно тщательно, иначе он может превратиться в выброшенные на ветер деньги.

Домашний питомец

Подарить своему ребенку котенка или щенка, о котором он всегда мечтал, — один из лучших подарков, который можно себе представить. А вот дарить домашнее животное парню, брату или другу — рискованный поступок. Во-первых, важно убедиться, что человек точно хочет и готов завести домашнего любимца, во-вторых — выяснить, нет ли у него аллергии на шерсть, в-третьих — узнать, какое конкретно животное человек хотел бы иметь. В общем, животное в качестве подарка — неоднозначная и не всегда удачная идея.

Как красиво упаковать подарок

Если идеальный подарок мужчине на день рождения уже выбран, то осталось дополнить его красивой упаковкой. Дизайнер, специалист по художественному оформлению и украшению интерьеров Дарья Сергеева поделилась с «Лентой.ру» несколькими простыми рекомендациями, с помощью которых можно сделать подарок абсолютно уникальным.

Как упаковать подарок?

Не стесняйтесь украшать подарки конфетами — мужчины тоже любят сладкое. Можете использовать разные сладости в зависимости от случая. Например, рождественские леденцы подойдут для оформления новогоднего подарка, а ко дню рождения можно украсить подарок любимым лакомством получателя. Чтобы оформить подарок в деревенском стиле, оберните его в крафтовую бумагу и перевяжите бечевкой, а в качестве украшения можно использовать сезонные акценты, такие как палочки корицы, веточки, сухоцветы и сосновые шишки. Их можно найти в саду или лесу, но гораздо удобнее купить в магазине. Если мужчина небезразличен к проблемам экологии — откажитесь от оберточной бумаги и используйте многоразовую упаковочную ткань. Это простой способ проявить заботу об окружающей среде и показать мужчине, что его взгляды важны. Сделать подарок парню памятным и трогательным поможет простой элемент — фотография. Выберите любимое совместное фото с получателем подарка, распечатайте его и прикрепите к упаковке. На оборотной стороне фотографии можно написать важные слова и поздравления. Если готовы заморочиться и потратить на упаковку подарка немного дополнительного времени, сделайте из папье-маше первую букву имени одаряемого. Этот элемент выглядит очень эффектно. Его можно использовать вместо именной открытки или бирки с именем человека. Еще один способ упаковки — для творческих людей и любителей применить фантазию. Упакуйте подарок в обычную крафтовую бумагу, а затем возьмите краски, карандаши или фломастеры и представьте, что подарок — это холст. Напишите или нарисуйте на нем все, что придет вам в голову. Обклейте подарок разноцветными помпонами или пряжей, если хочется добавить немного ярких красок и ощущения детского праздника. Помпоны и пряжу можно купить в любом магазине для рукоделия. С помощью клеевого пистолета и искусственных цветов можно сделать из обычной коробки с подарком настоящее произведение искусства. Смело творите, используйте все свое воображение. Используйте старинные письма, газеты, наклейки и марки, чтобы в домашних условиях сделать подарок парню в винтажном стиле. Особый шик подарку поможет добавить восковая печать. Сургучная печать отлично выглядит как на конвертах, так и на подарочных коробках.