Вид этого проигрывателя грампластинок за $60 тыс создал бывший главный дизайнер Apple

LoveFrom, дизайнерская фирма Айва, сотрудничала с Linn в связи с 50-летием культового проигрывателя. Будет выпущено всего 250 единиц LP12-50, которые будут продаваться с августа 2023 года по март 2024 года. При этом внешний вид проигрывателя остался в основном прежним, с незначительными изменениями, такими как закругленные углы и алюминиевая кнопка включения,