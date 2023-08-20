Для чего нужны педали у рояля

Современные инструменты имеют от двух до трех педалей, чья основная функция – менять звучание струн. Управляются рычаги с помощью ног. "Рамблер" выяснил, за что они отвечают.

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Педали фортепиано нужны, для того чтобы сделать игру более выразительной. На рояле или фортепиано эти механизмы определяют тембр звука, его продолжительность и динамику. Когда используется правая педаль, струны фортепиано освобождаются от демпферов, звук обогащается призвуками-обертонами и не перестает звучать, даже если отпустить клавишу. При взятии левой педали звук становится тихим и более узким.

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Правая педаль управляет демпферами – подушечками, прикрепленными к клавишам. Достаточно музыканту убрать руки, струны сразу заглушатся демпферами. При нажатии на педаль подушечки деактивируются, поэтому контраст между утихающим звуком и звучанием струны во время удара по ней молоточка сглаживается. Кроме этого, нажав правую педаль, музыкант запускает вибрирование остальных струн и появление вторичных звуков.

Левая – сдвигающая, поскольку под ее действием молоточки смещаются вправо, и удар молоточка получают две струны вместо трех. Также уменьшается сила их размаха, и звук становится менее громким, приобретает другой тембр.

Средняя – задерживающая, на педальное фортепиано устанавливается редко, зато часто встречается у рояля. Она избирательно поднимает демпферы, и они работают, пока педаль нажата. При этом другие демпферы не меняют функций.

Педали на фортепиано задействованы при игре сложных музыкальных произведений. Правая педаль нужна, когда необходимо сделать плавный переход от одного звука к другому, но осуществить его пальцами невозможно. Средний механизм нажимается, когда необходимо исполнить некоторые сложные произведения, поэтому педаль дополнительно устанавливают в концертных инструментах.