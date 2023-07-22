Почему творение Дали так и не появилось в фильме о Джеймсе Бонде

Гениальный Сальвадор Дали за всю жизнь создал невероятное количество шедевров, причем в самых разных направлениях - от мультфильмов до книг. И колода карт Таро вполне вписывается в этот ряд удивительных произведений.

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"Рамблер" рассказывает, как Сальвадор взялся за создание карт Таро для фильма о Джеймсе Бонде и что из этого вышло.

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Вообще-то сам Дали был далек от мистики и картами не интересовался, в отличие от его жены Галы. Возможно, именно благодаря ей он согласился на этот проект.

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К Дали обратились создатели фильма о Джемсе Бонде "Живи и дай умереть", который должен был выйти в 1973 году. По сценарию, карты Таро появляются в момент, когда агент 007 знакомится с прорицательницей Солитер. Карты должны быть в это время у нее в руках. Но в итоге колода Таро, созданная Дали, в картине не использовалась.

Почему так произошло? Всего существует две версии:

первая - заказчики не рассчитывали, что это будет слишком дорого для них;

вторая - Сальвадор Дали так обстоятельно взялся за дело, что был не в состоянии завершить ее в срок.

Но вне зависимости от того, какая же из версий будет более правильной, сотрудничество не состоялось.

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Однако от идеи доработать карты Сальвадор Дали не отказался. Теперь он не был стеснен жестким графиком и работал по вдохновению и с удовольствием. Работала заняла примерно десять лет. Колода Таро Дали была выпущена в 1984 году.

За основу Дали взял универсальные карты Таро, но привнес в них свое видение. Кстати, Гала предстала на картах в образе Императрицы, а себя Сальвадор Дали изобразил на картах Мага и Короля Пентаклей. Карты содержат много отсылок и символов, разгадывать их будет невероятно интересно, причем не только тем, кто увлекается гаданием на картах Таро, но и тем, кто любит искусство, поскольку Дали использует в картах фрагменты произведений классической живописи.

Кстати, сейчас колоду карт Таро, созданную Сальвадором Дали, было решено переиздать и сейчас их можно купить на разных площадках.