5 вещей, которые лучше купить с рук и сэкономить

Существует огромное количество вещей, которые куда выгоднее покупать с рук, чем в магазинах. Почему? Дело в том, что очень часто люди продают эти вещи практически в идеальном состоянии.

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Но при этом для того, чтобы скорее найти покупателей, продавцы готовы снижать изначальную цену в несколько раз.

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Подробнее о вещах, которые стоит приобретать с рук, если вы не хотите переплачивать – в материале "Рамблера".

Музыкальный инструмент

Если ваш ребенок заинтересовался музыкой, не спешите приобретать дорогостоящий инструмент. Интересы детей переменчивы и вполне возможно, что уже через месяц чадо забросит свою музыкальную "карьеру". Куда разумнее приобрести для начала поддержанный инструмент, а уже когда ребенок всерьез заинтересуется музыкой, вы сможете купить ему что-то более ценное.

Тренажер

Многие люди приобретают дорогостоящие тренажеры, уверенные в том, что они непременно будут заниматься спортом дома. Однако чаще всего со временем тренажер превращается в вешалку для вещей, а по назначению не используется. Вот почему довольно часто люди продают тренажеры, которые и работают, и выглядят как новые.

Книги

Если вы читаете по несколько книг в месяц, то вполне можете представить, как дорого обходится это удовольствие. Нередко цена лишь одной книги может доходить до 1000 рублей – при этом прочитать ее вы можете за 3-4 дня. Гораздо выгоднее приобретать литературу не в книжных магазинах, а на развалах или с рук у других людей. Если вы охотитесь за ценными экземплярами, это также верный способ сэкономить – некоторые люди продают редкие книги по вполне бюджетной цене.

Велосипед

Качественный велосипед в специализированном магазине может обойтись весьма дорого. При этом, покупая велосипед с рук, можно сэкономить до 50% от первоначальной стоимости. А вот на чем экономить не стоит, так это снаряжение. К примеру, большинство шлемов рассчитаны на один серьезный удар, поэтому приобретая поддержанный инвентарь, вы рискуете своим здоровьем.

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