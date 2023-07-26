Нейросеть представила, как выглядят Маркл и Миддлтон в образе Барби

Нейросеть представила Кейт Миддлтон и Меган Маркл с мужьями в образе кукол Барби и Кена. Об этом сообщает Daily Mail.

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Эксперты по искусственному интеллекту из Storial.media использовали большое количество фотографий и видео членов королевской семьи для создания их цифровых 3D-моделей.

Кейт Миддлтон в образе Барби предстала в традиционном розовом платье, но выполненном в стиле моды королевской семьи. Ее голову украшает роскошная тиара, а в руках она держит букет роз. Кукла принца Уильяма одета в официальную форму наследника престола.