Раскрыт секрет найденного на западе Австралии загадочного объекта
В Австралии объект в форме металлического цилиндра, который местные жители нашли на берегу океана, оказался частью третьей ступени индийской ракеты-носителя, выводившей на орбиту спутник.
«Данный объект не что иное, как часть третьей ступени ракеты-носителя Polar Satellite Launch Vehicle», – сказано в релизе Австралийского космического агентства.
По словам сотрудников ведомства, ответственность за безопасную утилизацию всех частей ракет лежит на владельце. В связи с этим космический мусор останется в Австралии, пока страны совместно не решат его судьбу. Власти Западной Австралии между тем предложили отправить объект в музей штата. Там она могла бы стать частью экспозиции с космическим мусором со станции NASA Skylab.
Власти поселка Грин-Хэд, где был найден космический объект, тоже хотят, чтобы ступень стала экспонатом, однако не в музее штата, а недалеко от места обнаружения.
«Если власти Индии не захотят его вернуть, мы надеемся оставить его в Грин-Хэде. У нас нет музея, но мы могли бы его поставить в одном из парков, и это стало бы достопримечательностью», – цитирует главу муниципалитета Мойру Гирандо телеканал ABC.