Раскрыт секрет найденного на западе Австралии загадочного объекта

По словам сотрудников ведомства, ответственность за безопасную утилизацию всех частей ракет лежит на владельце. В связи с этим космический мусор останется в Австралии, пока страны совместно не решат его судьбу. Власти Западной Австралии между тем предложили отправить объект в музей штата. Там она могла бы стать частью экспозиции с космическим мусором со станции NASA Skylab.