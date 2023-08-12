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Курянка нашла в лесу головач гигантский размером с арбуз

Курянка Наталья Боброва 12 августа поделилась на своей странице «ВКонтакте» фотографиями собранных в лесу грибов.

Женщина нашла в лесу гриб размером с арбуз
© Unsplash

Самой интересной находкой стал головач гигантский размер с арбуз.

Наталья Боброва / vk.com

Это гриб головач гигантский. Собирала недалеко от Горелого леса. Грибы собираю с детства, у нас вся семья грибники — я, сестра и родители, и подрастает ещё один грибник, один из

Головач гигантский по вкусовым качествам и содержанием полезных веществ сродни белому грибу. Также этот гриб выводит из организма токсины и другие вредные вещества.

Собирать нужно только белые внутри грибы. Если он начал желтеть, то в пищу становится непригодным. Собрали, сняли кожицу — и можно варить, жарить, мариновать, готовить супы и вторые блюда, — делится секретами Наталья Боброва. Фото Натальи Бобровой.