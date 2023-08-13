Самые таинственные письмена в мире, которые удалось разгадать ученым

Временами ученым приходится встать на позицию настоящих дешифровщиков. Это связано с тем, что некоторые древние языки давно утрачены, а также с тем, что влиятельные личности, жившие в нашу эпоху, часто вынуждены были шифровать свои сообщения.

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Розеттский камень

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Одним из самых таинственных древних текстов, найденных учеными, считается Розеттский камень. Его обнаружил еще в 1799 году французский военный Пьер Бушар, служивший на территории современного Египта. Информация, запечатленная на камне весом почти в одну тонну, была записана на древнеегипетском и древнегреческом языках. Специалисты из разных стран, в том числе из России, которую представлял языковед Иван Гульянов, бились над расшифровкой Розеттского камня, но цель была достигнута лишь в следующем веке.

Француз Жан-Поль Шампольон пришел к выводу, что на камне была зафиксирована благодарность жрецов в адрес египетского царя Птолемея V Эпифану, который в тот момент только занял трон. Там же приведены цитаты Птолемея, который обещает освобождение от воинской службы и от уплаты налогов, а также прощении долгов. Ранее ученые были уверены в том, что расшифровать египетскую письменность невозможно. Ключом для разгадки стало имя фараона Рамзеса, которое в текстах всегда было обведено.

Глиняные таблички

30 лет назад в Ираке археологи нашли глиняные таблички, которые журналисты окрестили «вторым Розеттским камнем». Дело в том, что их расшифровка тоже заняла немало времени. Мало того, как выяснилось, надписи на табличках, которым по меньшей мере 4 тысячи лет, были сделаны на языке, который считался исчезнувшим. Журнал Live Science сообщает о том, что дешифровщиками в данном случае поработали лингвисты Манфред Креберник и Эндрю Джордж.

Для того, чтобы достичь желаемого результата, специалистам пришлось прибегнуть к аккадскому языку, которым, по их мнению, владел вавилонский писец. Таблички представляют своеобразное упражнение, которое, как выражаются эксперты, было порождено любопытством автора. Однако Йорам Коэн из Университета Тель-Авива не сомневается в том, что «второй Розеттский камень» служил словарем для желающих выучить аккадский язык.

Костяной гребешок

Те же израильтяне во главе с доктором Вайнстубом, но уже из университета Бен-Гуриона сумели прочесть слова, выгравированные на гребешке из слоновой кости на ханаанском языке, обретшем письменность лишь в 1800 году до нашей эры. Именно поэтому этот аксессуар попал в число носителей самых древних буквенных надписей в мире. Оказалось, что на гребне, обнаруженном в 2017 году и явно принадлежавшем зажиточному человеку, запечатлен текст заговора от вшей: «Пусть этот клык вырвет вшей из волос и бороды».