Самые таинственные письмена в мире, которые удалось разгадать ученым
Временами ученым приходится встать на позицию настоящих дешифровщиков. Это связано с тем, что некоторые древние языки давно утрачены, а также с тем, что влиятельные личности, жившие в нашу эпоху, часто вынуждены были шифровать свои сообщения.
Розеттский камень
Одним из самых таинственных древних текстов, найденных учеными, считается Розеттский камень. Его обнаружил еще в 1799 году французский военный Пьер Бушар, служивший на территории современного Египта. Информация, запечатленная на камне весом почти в одну тонну, была записана на древнеегипетском и древнегреческом языках. Специалисты из разных стран, в том числе из России, которую представлял языковед Иван Гульянов, бились над расшифровкой Розеттского камня, но цель была достигнута лишь в следующем веке.
Француз Жан-Поль Шампольон пришел к выводу, что на камне была зафиксирована благодарность жрецов в адрес египетского царя Птолемея V Эпифану, который в тот момент только занял трон. Там же приведены цитаты Птолемея, который обещает освобождение от воинской службы и от уплаты налогов, а также прощении долгов. Ранее ученые были уверены в том, что расшифровать египетскую письменность невозможно. Ключом для разгадки стало имя фараона Рамзеса, которое в текстах всегда было обведено.
Глиняные таблички
30 лет назад в Ираке археологи нашли глиняные таблички, которые журналисты окрестили «вторым Розеттским камнем». Дело в том, что их расшифровка тоже заняла немало времени. Мало того, как выяснилось, надписи на табличках, которым по меньшей мере 4 тысячи лет, были сделаны на языке, который считался исчезнувшим. Журнал Live Science сообщает о том, что дешифровщиками в данном случае поработали лингвисты Манфред Креберник и Эндрю Джордж.
Для того, чтобы достичь желаемого результата, специалистам пришлось прибегнуть к аккадскому языку, которым, по их мнению, владел вавилонский писец. Таблички представляют своеобразное упражнение, которое, как выражаются эксперты, было порождено любопытством автора. Однако Йорам Коэн из Университета Тель-Авива не сомневается в том, что «второй Розеттский камень» служил словарем для желающих выучить аккадский язык.
Костяной гребешок
Те же израильтяне во главе с доктором Вайнстубом, но уже из университета Бен-Гуриона сумели прочесть слова, выгравированные на гребешке из слоновой кости на ханаанском языке, обретшем письменность лишь в 1800 году до нашей эры. Именно поэтому этот аксессуар попал в число носителей самых древних буквенных надписей в мире. Оказалось, что на гребне, обнаруженном в 2017 году и явно принадлежавшем зажиточному человеку, запечатлен текст заговора от вшей: «Пусть этот клык вырвет вшей из волос и бороды».
Письма шотландской королевы Другое издание Cryptologia пишет о том, что недавно была раскрыта тайна писем шотландской королевы Марии Стюарт, уже давно хранившихся в одном из французских музеев. Ученый Жорж Ласри использовал для этого компьютерные программы-дешифровщики. Ласри уверен в том, что без новых технологий секрет вряд ли был бы разгадан. А сегодня эксперты, правда, не вдаваясь в подробности, утверждают, что эти письма проливают свет на такие события как: заключение Марии Стюарт, переговоры о ее освобождении, а также страдания королевы по поводу похищения сына Якова, ставшего впоследствии английским королем.