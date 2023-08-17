4 вещи, которые опасно покупать подержанными

Довольно часто б/у товары становятся настоящим спасением: они помогают существенно сэкономить, а также не переплачивать за те вещи, которые нужны вам всего на один сезон.

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Однако существует ряд товаров, которые опасно покупать подержанными. Даже если они выглядят абсолютно новыми, не исключено, что они некачественные – а значит, могут вам навредить.

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Подробнее о вещах, которые нельзя приобретать с рук – в материале "Рамблера".

Мягкая мебель

Качественные диваны, кресла и даже стулья с обивкой могут стоить весьма дорого в магазине. Однако в данном случае скупиться не стоит. Дело в том, что подержанные диваны и другая мягкая мебель могут стать источником множества бактерий, пылевых клещей и даже клопов. Проблема в том, что визуально мебель может не вызывать подозрений.

Если вы все же приобрели диван или кресло с рук, закажите глубокую чистку товара перед тем, как начнете его использовать.

Шлемы

Шлем – незаменимая часть экипировки для всех поклонников велоспорта, а также для мотоциклистов. Но мало кто знает о том, что зачастую шлемы рассчитаны только на одну аварию. Внешне шлем может выглядеть как новенький, однако он уже не сможет оказать вам ту же защиту, что и товар, приобретенный в магазине.

Не рискуйте своим здоровьем и покупайте шлемы в спортивных магазинах.

Автокресла

Стандарты безопасности для детей довольно часто меняются. И не исключено, что автокресло, которое было куплено несколько лет назад, сегодня не подходит для перевозки ребенка. Кроме того, срок годности автокресел не больше пяти лет. Вот почему перед покупкой важно убедиться в том, что товар соответствует всем правилам безопасности. Помимо прочего, не забудьте досконально проверить кресло – важно, чтобы на нем не было дефектов от предыдущих транспортировок.

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