4 вещи, которые опасно покупать подержанными
Довольно часто б/у товары становятся настоящим спасением: они помогают существенно сэкономить, а также не переплачивать за те вещи, которые нужны вам всего на один сезон.
Однако существует ряд товаров, которые опасно покупать подержанными. Даже если они выглядят абсолютно новыми, не исключено, что они некачественные – а значит, могут вам навредить.
Подробнее о вещах, которые нельзя приобретать с рук – в материале "Рамблера".
Мягкая мебель
Качественные диваны, кресла и даже стулья с обивкой могут стоить весьма дорого в магазине. Однако в данном случае скупиться не стоит. Дело в том, что подержанные диваны и другая мягкая мебель могут стать источником множества бактерий, пылевых клещей и даже клопов. Проблема в том, что визуально мебель может не вызывать подозрений.
Если вы все же приобрели диван или кресло с рук, закажите глубокую чистку товара перед тем, как начнете его использовать.
Шлемы
Шлем – незаменимая часть экипировки для всех поклонников велоспорта, а также для мотоциклистов. Но мало кто знает о том, что зачастую шлемы рассчитаны только на одну аварию. Внешне шлем может выглядеть как новенький, однако он уже не сможет оказать вам ту же защиту, что и товар, приобретенный в магазине.
Не рискуйте своим здоровьем и покупайте шлемы в спортивных магазинах.
Автокресла
Стандарты безопасности для детей довольно часто меняются. И не исключено, что автокресло, которое было куплено несколько лет назад, сегодня не подходит для перевозки ребенка. Кроме того, срок годности автокресел не больше пяти лет. Вот почему перед покупкой важно убедиться в том, что товар соответствует всем правилам безопасности. Помимо прочего, не забудьте досконально проверить кресло – важно, чтобы на нем не было дефектов от предыдущих транспортировок.
Косметика
Девушки нередко перепродают люксовую косметику, которая им не подошла. Как правило, цена на такой товар в разы ниже той, что можно встретить в магазине, поэтому и покупательницы находятся быстро. Однако прежде, чем расплачиваться за такую покупку, вспомните о том, что даже на едва тронутой косметике (особенно это касается помад и теней) могут остаться следы герпеса и других инфекций.