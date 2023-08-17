История кваса на Руси берет свое начало с крещения подданных князем Владимиром, когда этот напиток был предложен народу. За многие столетия рецепт кваса менялся, и сейчас он стал сладким, но это не убирает отвращение, которое вызывает квас у европейцев.

Первое знакомство европейцев с квасом произошло во время наполеоновского вторжения, когда французская армия, включая представителей десятков европейских народов, попробовала этот напиток. Квас вызвал у них отвращение, и французы даже назвали его "свиной лимонад". Это название до сих пор используется в Европе для обозначения кваса.

Квас также не пользовался популярностью среди иностранных войск, участвовавших в Крымской, Первой и Второй мировых войнах. Европейцы не могут понять привлекательность этого напитка для русских. В то время как водка считалась деликатесным напитком, квас вызывал неприятие.

Особую неприязнь вызывает блюдо на квасе - окрошка. Это холодный суп, в котором овощи и колбаса плавают в жидкости темного цвета. Для современных иностранцев окрошка на квасе - это настоящее испытание. Они считают, что внешний вид этого блюда пугает и отталкивает. Итальянец Джанлука, попробовав окрошку на квасе, даже зажмурился. Его девушка Таня пыталась подбодрить его, но отвращение осталось.