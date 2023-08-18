Что делать с поврежденными купюрами

Неожиданные ситуации иногда могут привести к тому, что деньги становятся жертвой повреждений. "Рамблер" расскажет, какие купюры еще пригодны к использованию, а какие придется пожертвовать ради сохранения финансовой целостности.

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Поврежденные купюры: что можно сделать

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Сколы, грязь, мелкие разрывы или даже склейки - всё это еще не приговор для банкноты, если только ее серийный номер не пострадал. Удивительно, но кажется, что даже в эпоху высоких технологий, степень повреждения бумажных денег определяется не только внешним видом, но и наличием или отсутствием серийного номера.

Если купюра повреждена серьезно, но уцелело как минимум 50% ее площади, вы можете спокойно обменять ее в банке. Это может быть актуально для сильно потерпевших от влаги или огня банкнот. Ситуация с монетами схожа: если монетка сплющилась, но уцелело 75% ее массы, вас также ожидает обмен в банке.

Но что, если номер купюры разглядеть невозможно? Тогда, возможно, потребуется экспертиза. Процесс может занять до 10 дней, но если купюра признана подлинной, вам будут возвращены деньги.

Грязные деньги: проблемы и решения

Грязь, жирные следы после закуски или даже попадание краски на купюру - это тоже не конец света. В банке такие купюры можно обменять, но есть одно "но". Главное, чтобы грязь не попала на серийный номер или изображение, иначе такая купюра может быть отправлена на экспертизу. Интересный факт: иногда краска на серийном номере служит для защиты от грабителей, поэтому банк несет ответственность за контроль состояния банкнот.

С надписями на банкнотах

Надписи на купюрах, будь то пожелания с днем рождения или номера телефонов, не делают банкноты недействительными. Их можно смело использовать в повседневной жизни. В случае попадания таких денег в банк (например, при инкассации), они будут просто изъяты из оборота.

Бракованные купюры и их судьба

Вам не повезло, и в обороте оказалась бракованная купюра? Это тоже решаемо. Некачественная печать, поврежденное изображение, отсутствие или повторение серийного номера - все это приветствуется для обмена в банке. Иногда даже дефектные деньги могут стоить немалых денег среди коллекционеров.

Обесцвеченные, разорванные и склеенные деньги

Купюры, потерявшие цвет после стирки или оказавшиеся в хламе, могут быть высушены и обменены на новые в банке. Разорванные купюры также могут быть обменены, если хотя бы половина площади осталась уцелевшей.

Важные ограничения для обмена

Не все поврежденные деньги могут быть заменены в банке. Купюры с повреждениями более чем на 50%, склеенные из разных купюр, а также бракованные деньги, такие как с печатями "тест" или "образец", обмену не подлежат. То же касается монет с стертым изображением.

Итог: как сохранить свои финансы