4 старинных предмета нижнего белья, которые сегодня выглядят дико

Даже современные дизайнеры подчас презентуют такую одежду, которая шокирует общественность. Что уж говорить о моде прошлых столетий – в те времена было еще больше причудливых элементов одежды.

В частности, выделялось нижнее белье – некоторые из моделей прошлого кажутся сегодня смешными, а некоторые по-настоящему дикими.

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Подробнее о вещах, которые ни чуть не смущали наших предков – в материале "Рамблера".

Панталоны

etsy.com

Нижнее белье у европейских модниц из высшего света появилось только в 1830-е годы. До тех пор женщины носили исключительно нижние юбки. Первым нижним бельем стали панталоны длиной до щиколоток. Однако по большей части они предназначались для того, чтобы уберечь женские ноги от излишнего внимания поклонников. Сверху они зачастую были без соединяющей ткани и завязывались лентами.

При этом панталоны были некой привилегией для дам из высшего общества. Все остальные долгое время обходились без нижнего белья.

Тедди

etsy.com

"Тедди" по праву считается прародителем слитного женского купальника. Эта вещь представляла собой подобие комбинезона из шелка и батиста, которое декорировали кружевом. Длина тедди доходила до колен. Наибольшую популярность эта вещь приобрела, когда в начале XX века женщины принялись массово избавляться от корсетов и стали выбирать платья, которые могли надеть без чьей-либо помощи. Некоторые женщины также носили тедди с брюками.

Корсет

Pierre Carrier-Belleuse

Однажды корсеты прочно вошли в женскую моду и оставались незаменимым предметом гардероба более трех столетий. Первые корсеты появились еще в XVI веке – их изготавливали из металлических пластин. В елизаветинские времена металл было решено заменить на китовый ус. Немногие знают об этом, но корсеты – одна из причин, по которым киты сейчас находятся на грани исчезновения.

Жесткие корсеты, которые сковывали тело женщин подобно тискам, позволяли девушкам добиться осиной талии. Но уже в XIX веке врачи признали, что корсеты крайне вредны для здоровья и провоцируют множество заболеваний. Однако из моды они вышли только к началу Первой мировой войны.

Пояс верности

ripleys.com

Пояс верности появился в Средневековье для предотвращения полового акта или самоудовлетворения.