Красная нить на запястье: зачем носят, история возникновения

Нередко можно встретить человека с красной нитью на запястье. Если вы еще не знаете, что это такое и для чего нужно, этот материал "Рамблера" поможет в этом разобраться.

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Красная нить – это талисман, выполненный из красной шерстяной нити.

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Особую популярность по всему миру амулет приобрел еще в начале этого столетия, когда известные голливудские звезды начали появляться с красной нитью на запястье на широкой публике.

Для чего люди надевают красную нить на запястье

Считается, что такого рода талисман способен защитить от злого глаза, проблем со здоровьем и бесплодием. Изначально красные нити пришли в массы из центра Каббалы – одного из мистических направлений иудаизма.

Красные нити нередко можно встретить на улицах Иерусалима – там этот амулет продается практически повсеместно. Многие даже в других странах приобретают нити исключительно у тех, кто привез их из Израиля, заранее проведя определенный ритуал. Согласно поверьям, если пройти с красной нитью вокруг гробницы библейского персонажа Рахили семь раз, талисман приобретет мистическую силу и подарит своему владельцу защитную энергию, когда тот наденет его на запястье левой руки.

Как и с любым другим талисманом, с красной нитью эффект будет зависеть только от самого человека – считается, что она будет работать на вас и защищать от бед и недугов только в том случае, если вы искренне поверите в ее силу. Обычно нить носят не снимая, а так как она выполнены из шерсти, в определенный момент она все же порвется или просто спадет с вашей руки – переживать из-за этого не стоит. В таком случае принято говорить, что нить уже выполнила свою задачу или только вот-вот исполнит ваше желание, загаданное в тот момент, когда вы повязывали ее на запястье. Повторно ее надевать уже не стоит.

Многие убеждены, что доверить этот процесс (повязать на вашем запястье красную нить) стоит только тому человеку, в чьих добрых намерениях и искреннем отношении к вам вы уверены.

Как сделать красную нить своими руками

Сделать такой талисман можно и самому. Этот процесс не сложный и не займет много времени. Например, вы можете изготовить своими руками шерстяную красную нить для ребенка или другого близкого человека. Для этого необходимо будет лишь приобрести нить красного цвета из натуральной шерсти – это имеет значение, потому что красный цвет считается символом защиты, а шерсть, как принято считать, обладает целебными свойствами.