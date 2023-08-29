Кассету с фильмом 1980-х продали на аукционе за 10 тысяч долларов

«"Назад в будущее" — одна из лент, которые особенно привлекают коллекционеров VHS и киноманов. С прошлого года мы фиксируем устойчивый спрос на кассеты с ней на нескольких площадках», – пояснил пресс-секретарь Heritage Auctions Джей Карлсон.