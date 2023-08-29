Кассету с фильмом 1980-х продали на аукционе за 10 тысяч долларов

Кассету с культовым фильмом 1980-х продали на аукционе за 10 тысяч долларов
Кассету с фильмом "Назад в будущее" 1985 года продали на онлайн-торгах в США за 10 тысяч долларов (954 тысячи рублей). Об этом сообщает The Sun.
VHS-кассета 1986 года выпуска вызвала небывалый интерес у участников аукциона Heritage Auctions в Техасе. В конце концов, финальная стоимость лота оказалась вдвое дороже предполагаемой цены. Примечательно, что кассета продавалась в оригинальной упаковке.
«"Назад в будущее" — одна из лент, которые особенно привлекают коллекционеров VHS и киноманов. С прошлого года мы фиксируем устойчивый спрос на кассеты с ней на нескольких площадках», – пояснил пресс-секретарь Heritage Auctions Джей Карлсон.
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