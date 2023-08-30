Какие игрушки были самыми дефицитными в СССР
Игрушки – важная часть счастливого советского детства. Какими были игрушки в СССР и какие из них больше всего ценились?
Кубик Рубика
Кубик Рубика был настоящей мечтой для детей в начале 80-х годов. Яркие и разноцветные грани, запах пластика и приятный скрип при сборке - все это привлекало внимание молодых советских граждан, которые навсегда запомнили формулу сборки: "лево-фасад-верх-право-фасад".
За рулем
Мальчики в СССР мечтали управлять магнитной машинкой на трех скоростях, кружащейся по размеченному кругу. "За рулем" была революционной игрушкой своего времени, которая сделала детство многих советских людей более ярким.
Снегокат «Чук и Гек»
Школьники, жившие в регионах, где зимой выпадает снег, мечтали о снегокате. В отличие от стандартных санок, у снегоката был руль, позволявший совершать маневры на горке. Единственный минус «Чука и Гека» – вес. Катиться с возвышенности, конечно же, было весело, а вот затаскивать обратно 10-килограммовый снегокат не очень.
Игра «Электроника – Ну, погоди!»
В 80-е годы дети особенно любили этот гаджет. Нужно было за волка ловить в корзину яйца, «поставляемые» курицами с четырех сторон. Пойманное яйцо – плюс одно очко, разбитое яйцо – минус одно очко. После того, как игрок набирал 200 очков, начиналась призовая игра.
Немецкая железная дорога
Игрушки из ГДР любили и мальчики. Они мечтали о немецкой железной дороге. Благодаря пульту управления можно было почувствовать себя настоящим машинистом. Поезда, вагоны, дорога и ее элементы выглядели реалистично, что вызывало ещё больше ярких эмоций у детей. Самый известный в СССР немецкий бренд-производитель детских железных дорог – PIKO.