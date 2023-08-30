Какие игрушки были самыми дефицитными в СССР

Игрушки – важная часть счастливого советского детства. Какими были игрушки в СССР и какие из них больше всего ценились?

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Кубик Рубика

Кубик Рубика был настоящей мечтой для детей в начале 80-х годов. Яркие и разноцветные грани, запах пластика и приятный скрип при сборке - все это привлекало внимание молодых советских граждан, которые навсегда запомнили формулу сборки: "лево-фасад-верх-право-фасад".

За рулем

Мальчики в СССР мечтали управлять магнитной машинкой на трех скоростях, кружащейся по размеченному кругу. "За рулем" была революционной игрушкой своего времени, которая сделала детство многих советских людей более ярким.

Снегокат «Чук и Гек»

Школьники, жившие в регионах, где зимой выпадает снег, мечтали о снегокате. В отличие от стандартных санок, у снегоката был руль, позволявший совершать маневры на горке. Единственный минус «Чука и Гека» – вес. Катиться с возвышенности, конечно же, было весело, а вот затаскивать обратно 10-килограммовый снегокат не очень.

Игра «Электроника – Ну, погоди!»

В 80-е годы дети особенно любили этот гаджет. Нужно было за волка ловить в корзину яйца, «поставляемые» курицами с четырех сторон. Пойманное яйцо – плюс одно очко, разбитое яйцо – минус одно очко. После того, как игрок набирал 200 очков, начиналась призовая игра.

Немецкая железная дорога