След ботинка возрастом 100 000 лет нашли в Африке

Открытие отпечатков обуви возрастом около 100 000 лет в Южной Африке может изменить наше представление о эволюции человека. Если следы были оставлены ранними людьми, например, неандертальцами, это означает, что они находились на куда более высоком уровне развития уже 100 000 лет назад.

Отпечатки сандалий

Отпечатки были обнаружены на трех археологических объектах в Южной Африке и на данный момент являются самыми древними из известных следов обуви. Ученые предполагают, что эти необычные следы могли быть оставлены гоминидом, обутым во что-то вроде сандалий.

Четыре отпечатка были найдены на территории Национального парка Гарден-Рут. Следы человеческих стоп хорошо видны на окаменелой плите, которая в то время, когда по ней прошли доисторические люди, вероятно, была прибрежной глиной. Форма следов указывает на то, что они были оставлены человеком. Однако отпечатков пальцев нет, что может свидетельствовать о том, что ступни были обуты.

Настоящая обувь

Ученые также обратили внимание на крошечные углубления, идущие в ряд по краям отпечатков, которые могут быть следами «шнурков», при помощи которых обувь привязывалась к стопам. Подобные отпечатки были найдены и на других археологических участках. То есть речь, по-видимому, идет о полноценной обуви, а не ее примитивных эрзацах.

Сравнительный анализ показал, что следы обуви, которую до сих пор носят коренные народы Южной Африки, очень похожи на найденные окаменелые следы. Однако пока не удалось достоверно датировать эти отпечатки — предварительная датировка показывает, что они могли быть оставлены в период от 73 000 до 148 000 лет назад.