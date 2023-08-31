«Советский стиль»: почему только в СССР обивали дверь дерматином

С середины 1950-х и до начала 1990-х годов стало популярным обивать входные двери дерматином. Эта мода не возникла из эстетических соображений, а была обусловлена практическими причинами.

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Шумоизоляция

Для обеспечения звуконепроницаемости входной двери и защиты жилья от холода, на поверхность двери был нанесен толстый слой поролона или промышленной ваты.

Неприятные и вредные запахи

Чтобы предотвратить дискомфорт у жильцов соседних квартир, которые могли испытывать неудобства от курения на лестничной клетке, многие граждане использовали это покрытие дверей. Это позволяло защитить их от табачного дыма и других нежелательных запахов.

Дёшево и практично

Дерматин не был дефицитным товаром, его можно было приобрести за небольшую цену. Цвета, как правило, производили красный, чёрный и синий.

В случае, если для подкладки нельзя было добыть кусок поролона, вместо него можно было использовать старые ватные одеяла.

Советский стиль

Наиболее красивыми считались двери, на которые были натянуты ремешки из того же материала или металлические струны. В конце 1970-х годов советские граждане начали покупать дверные ручки в виде головы льва со специальной «стучалкой». Некоторые работники торговли приобретали роскошные лакированные покрытия.

Однако часть советских граждан опасалась делать дверь излишне броской – это могло стать приманкой для квартирных воров.