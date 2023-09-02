Советские предметы роскоши, о которых мечтали все
В Советском Союзе практически все жили одинаково. Только богатые люди могли себе позволить купить ковры или цветной телевизор.
Какие предметы были мечтой всех людей — в материале “Рамблера”.
Цветной телевизор
Во времена СССР черно-белый телевизор стоил 200 рублей, а цветной — уже 700. Этот предмет был радостью не только для детей, но и для их родителей. У телевизора собирались, чтобы посмотреть концерты, новости и советские мультики, и, конечно, цветная картинка была гораздо привлекательнее черно-белой.
Ковер
В Советском Союзе ковры были настоящим символом благополучия. Несмотря на относительно невысокую стоимость в 50 -100 рублей, купить этот предмет интерьера было сложно. За ними люди отстаивали длинные очереди. А после покупки ковры не только клали на пол, но еще и вешали на стены для тепла.
Хрустальный сервиз
У богатых людей в Советском Союзе обязательно в серванте стоял сервиз. Им никто не пользовался, поэтому он выполнял только декоративную функцию. Хрустальные сервизы были дорогие и не отличались особой практичностью из-за своего материала.
Собственный автомобиль
В Советском Союзе среднестатистическая зарплата составляла 120 рублей. Автомобиль же стоил 6-12 тысяч рублей. И даже после того, как люди собирали нужную сумму, они должны были отстоять длинную очередь.
Советская стенка
Стенки сейчас считаются традиционным атрибутом советской квартиры. В них помещалось абсолютно все: хрустальный сервиз, бытовые приборы, одежда, игрушки. Купить стенку было практически так же сложно, как и машину. Она была не по карману среднестатистическому человеку, поэтому ее обладатель считался богатым.