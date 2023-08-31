Послание в бутылке преодолело пять тысяч километров за четыре года

В американском городе Северный Уайлдвуд, штат Нью-Джерси, семья нашла на пляже послание в бутылке, которое было брошено в море в Ирландии и за четыре года преодолело пять тысяч километров. Об этом сообщает Irish Central.

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Фрэнк Болджер, его жена Карен и внучка Отун собирали мусор на пляже и заметили в водорослях у кромки воды бутылку. Сначала они подумали, что это просто мусор, но затем увидели внутри записку.

Чтобы извлечь послание из плотно закрытой бутылки, они отнесли ее домой. Записка оказалась в отличном состоянии после трансатлантического путешествия. В ней говорилось: «Привет из Ирландии. Я бросила эту бутылку в море, чтобы однажды кто-то нашел ее. Может быть, она доплывет до Африки или Исландии!» Письмо датировано 17 июля 2019 года и подписано просто: «Ифе».

По словам Болджера, бутылка с посланием пересекла океан и прибыла в город, где проживает большое количество выходцев из Ирландии. Хотя сам мужчина никогда не был в этой стране, у него тоже ирландские корни — его семья переехала в США из Ирландии в середине XIX века.

В надежде связаться с автором письма Болджер обратился в ирландские СМИ. Он хочет сообщить Ифе, что ее бутылка была найдена, и показать ей, насколько далеко она доплыла.