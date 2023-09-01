Потерянное кольцо пролежало 14 лет на дне озера и вернулось к владельцу

Супружеская пара в американском штате Висконсин воссоединилась с обручальным кольцом, которое 14 лет пролежало на дне озера. Об этом сообщает WSAZ.

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В 2009 году Майк Кронинг играл вместе с сыном в воде, и в этот момент потерял платиновое обручальное кольцо. Мужчина и его жена Трейси несколько дней искали украшение при помощи масок для дайвинга, но безуспешно. Они смирились с тем, что кольцо утрачено навсегда, и даже купили замену. С тех пор американцы много раз возвращались на озеро, но о кольце уже не думали.

Недавно Кронинг увидел пост о кольце в соцсети. Член озерной ассоциации Билл Стюарт нашел пропавшее украшение и опубликовал фотографию находки в надежде разыскать владельца.

Кронинг связался со Стюартом, и тот решил удостовериться, что кольцо попадет к настоящему владельцу. Он попросил американца назвать надпись на кольце.

«Там наша свадебная песня. Я выгравировал эти слова и дату нашей свадьбы», — ответил мужчина.

В тот же вечер он приехал к дому Стюарта и забрал кольцо. «Это как найти иголку в стоге сена или выиграть в лотерею», — эмоционально признался журналистам Кронинг.