Стало известно имя нового обладателя самой большой бутылки виски в мире

Стало известно имя коллекционера из Вьетнама, который стал новым обладателем самой большой бутылки виски в мире. Об этом сообщает The Guardian.

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Нгуен Дин Туан стал покупателем 311-литровой бутылки односолодового виски 32-летней выдержки Macallan. Он купил ее в 2022 году ходе аукциона в Эдинбурге за 1,1 миллиона фунтов стерлингов (примерно 133,5 миллиона рублей по текущему курсу). Бутылка высотой 1,8 метра, которую назвали «Отважный», была занесена в Книгу рекордов Гиннесса в конце августа 2023 года как самая большая в мире, и одновременно с этим было названо и имя коллекционера.

Вьетнамский миллионер недавно перевез рекордный виски в Хошимин, где хранится вся его коллекция крепких напитков, стоимость которой оценивается примерно в 150 миллионов фунтов стерлингов (18,2 миллиарда рублей). Бизнесмен коллекционирует редкие виски и коньяк уже несколько десятков лет, ему принадлежат одни из самых ценных экземпляров в мире. Кроме, самой большой бутылки виски, он владеет самой большой бутылкой коньяка и самой старой бутылкой виски, возраст которой около 150 лет.