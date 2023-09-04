Что такое геоглиф и какой «Ленин» виден со спутников

Если смотреть на Землю с приличной высоты, можно заметить на ней много интересного, того, что недоступно взгляду, когда вы на ней стоите.

© Wikipedia.org

Одним из таких интересных явлений можно считать геоглифы. В этом материале "Рамблер" расскажет, что это такое и покажет, как выглядит геоглиф, посвященный Владимиру Ленину.

Геоглифом принято считать геометрический или фигурный рисунок, нанесенный на землю и достигающий свыше 4 метров в длину. Они могут быть вполнены из травы, камней или деревьев. Большинство из таких узоров видны только со спутников – так они велики. Первые геоглифы датированы сотнями лет до нашей эры. Например, целая группа геоглифов на плато Наска в Перу была создана между 400 годом до нашей эры и 650 годом нашей эры. Ученые до сей поры не знают, каким образом они были нанесены.

Wikipedia.org

В нашей стране на снимках со спутника тоже можно заметить геоглифы. В этом материале мы расскажем об одном из самых популярных среди них, который также был внесен в список выявленных объектов культурного наследия.

В 1924 году в Вытегорском районе Вологодской области ученики местной школы высадили саженцы деревьев таким образом, что вместе они образовали фамилию вождя, умершего в том же году, – "Ленин".

Надпись, высаженная неподалеку от деревни Макачево из елей в 1924 году разрослась и уже отчетливо видна на снимках со спутника. А в 1970-м году, в годовщину столетия Владимира Ильича, рядом с его фамилией высадили число "100", тем самым немного обновив и расширив геоглиф. Однако, так как надпись была высажена из кустов акации, со временем она стала не слишком заметна.