Почему у винных бутылок вогнутое дно

Каждый из нас, наверное, задавался вопросом, почему большинство винных бутылок имеют вогнутое дно, вместо плоского. "Рамблер" расскажет о происхождении этой традиции и цели, которую она преследует.

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Первый вопрос может показаться достаточно легким для ответа. Страной с богатой винодельческой историей и признанным мировым авторитетом в области вина является Франция. Виноделы этой страны всегда стояли во главе инноваций и устанавливали стандарты в отрасли. Именно во Франции начали использовать вогнутое дно в винных бутылках.

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Зачем же такой дизайн бутылки был создан и какой цели он служит?

Во-первых, вогнутое дно обеспечивает удобство транспортировки. Вино было популярным напитком в разных странах, и Франция экспортировала свои вина по всему миру. В то время основным средством транспортировки были лошади и повозки, которые передвигались по неровным и ухабистым дорогам. Это создавало риск повреждения стеклянных бутылок в пути. Вогнутое дно, называемое "пунтом", помогало фиксировать бутылки друг к другу, предотвращая их соскользывание и разбитие. Груз также укрывался соломой, обеспечивая безопасную транспортировку.

Во-вторых, вогнутое дно помогало скрывать осадок. В прошлом вино производилось без использования современных методов очистки. Осадок был естественной частью вина, но потребителям не нравилось видеть мутное вино, смешанное с осадком, который оседал на дне бутылки. Вогнутое дно позволяло осадку скапливаться в углублении вокруг выпуклой части, не затрагивая остальное вино. Это сохраняло "товарный вид" напитка.

В-третьих, вогнутое дно делало производство бутылок более удобным. В прошлом бутылки создавались вручную стеклодувами, и создать бутылку с абсолютно ровным дном было сложной задачей. Пунт стал способом устранить эту проблему, превратив недостаток в достоинство.