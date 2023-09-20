Когда покупать духи со скидкой плохая идея: 3 красных флага

Парфюм – это заключительный штрих в образе. То, что позволяет выделиться из толпы и создает определенное настроение.

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Однако хорошие духи нередко стоят весьма дорого. Вот почему люди часто обращаются к более бюджетным вариантам или же приобретают парфюм по скидке.

Многие уверены, что духи не могут испортиться, а потому приобретать уцененные духи вполне безопасно и выгодно. Вот только это не всегда так.

Подробнее о том, когда нужно отказаться от духов со скидкой, читайте в материале "Рамблера".

Срок годности истекает

На самом деле срок годности парфюма – это условность, которой не стоит придавать значения. При правильном хранении духи могут служить гораздо дольше, чем указано на упаковке. Парфюм, срок годности которого подходит к концу, часто оказывается на распродажах. Выбирая запах для себя, вы можете присмотреться к таким вариантам. Но если вы покупаете духи в подарок, не стоит приобретать те, у которых истекает срок годности. Этот момент может смутить того, кому предназначен презент.

Нет тестера

Духи – это именно тот продукт, о котором ни в коем случае нельзя судить по обложке. Если вы увидели симпатичный флакон по скидке, но тестера нет, и вы не представляете, как звучит этот запах, не стоит приобретать его вслепую. Даже в том случае, если продавец в красках опишет вам аромат – риск разочароваться слишком велик. Чтобы понять, подходят вам духи или нет, важно не только понюхать их, но также нанести на кожу и провести с ароматом хотя бы час. Со временем парфюм раскрывается иначе, и этот запах может вас не устроить.

Вы давно отказались от этого аромата