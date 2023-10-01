4 русские вещи, которые на самом деле появились за границей

Некоторые вещи мы настолько привыкли называть русскими, что даже не задумываемся об их истинном происхождении.

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А на самом деле отнюдь не все, что у большинства людей ассоциируется с Россией, появилось именно здесь.

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Подробнее о вещах, которые не являются русскими, читайте в материале "Рамблера".

Квас

Казалось бы, как можно усомниться в происхождении кваса. Но все же он не является изобретением жителей Руси. Первое летописное упоминание кваса на Руси датировано 996 годом. В летописи говорится о том, что новообращенных христиан по указу князя Владимира угощали "пищей, медом и квасом".

Однако впервые о квасе упомянул еще древнегречкий историк Геродот в V веке до нашей эры. Геродот рассказывал про напиток брожения под названием зифос, который изготавливали из хлебных корок. Вот почему историки не исключают, что именно греки привезли рецепт кваса на Русь.

Матрешка

В России матрешка появилась в 1890 году. Изготовили ее мастер-игрушечник Василий Звездочник и художник Сергей Малютин. То есть матрешки возникли в России чуть более 130 лет назад.

А между тем в Китае куклы, которые можно складывать друг в друга, принялись производить еще около 1000 года нашей эры, после чего тенденцию на такие игрушки подхватили японцы. На востоке семь фигурок изображали богов, а комплект называли шичи-фуку-дзин.

Но как ни странно матрешка, появившаяся в России, стала гораздо популярнее по всему миру, чем японские и китайские аналоги.

Ватник

Традиционная стеганная ватная куртка была неотъемлемым атрибутом русских солдат, крестьян и заключенных. Но придумали ватники не в России. По мнению экспертов, стеганая одежда с наполнителем из войлока или конского волоса пришла к нам от монголов еще в XIII веке. Но существует также предположение, что ватники могли появиться на Руси под влиянием Византии, где изготавливали кафтаны с льняным наполнителем.

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