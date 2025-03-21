Зависть и привилегии: как вычислить уязвимого нарцисса среди своих коллег

Издательский проект «Лёд» в марте выпускает книгу о психологии личности — «Мы все нарциссы? Феномен нарциссизма от мифологии до патологии».

© Red Hour Films; Рамблер

В своей книге итальянский психиатр Витторио Линджарди описывает нарциссическую природу человека во всех её проявлениях. «Все мы нарциссы, но не в равной степени», — говорит автор в предисловии. На примерах мифов, литературных произведений и современных фильмов он демонстрирует читателю различные формы нарциссизма. В книге показывается разница между характерами с выраженными в большей или меньшей степени нарциссическими чертами и реальными нарциссическими расстройствами, которые требуют наблюдения специалистов.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок из книги об уязвимых нарциссах — замкнутых и тихих людях с низкой самооценкой, которые в мечтах представляют себя успешными и героическими личностями.

© АСТ

Фильм «Невероятная жизнь Уолтера Митти», главную роль в котором исполнил режиссёр Бен Стиллер (ремейк фильма Нормана Маклауда 1947 года с Дэнни Кеем в главной роли), не войдёт в историю кино, зато он даёт нам интересную иллюстрацию того, что картографы архипелага нарциссизма называют скрытым вариантом уязвимого нарциссизма. Уолтер — сотрудник журнала Life, замкнутый интроверт, обречённый на однообразную жизнь и, похоже, довольно низкооплачиваемую работу. При общении с людьми он смущается, пытается выслужиться, склонен подчиняться. Неудивительно, что Уолтер не может признаться в чувствах коллеге, в которую тайно влюблён. Его «настоящая» жизнь происходит в его же воображении, врывающихся в повседневную жизнь мечтах, в которых он непременно видит себя героем.

© Red Hour Films

Кадр из фильма «Невероятная жизнь Уолтера Митти»

В своих грандиозных фантазиях Уолтер — путешественник-исследователь, страстный любовник, бесстрашный боец. Он может прыгнуть с крыши в окно здания, которое вот-вот взорвётся, чтобы спасти собаку и вернуть хозяйке, и выйти целым и невредимым. Он нуждается в признании со стороны окружающих, но боится осуждения и потому все глубже уходит в себя, в своё грандиозное воображение. Фильм предлагает нам счастливый конец: Уолтер действительно становится героем. Но так бывает только в кино.

Реальность угнетённого нарцисса иная, его скрытое величие, которое сложно распознать извне, стоит на страже его слишком высоких стандартов; оно необходимо для регулирования самооценки и выполняет защитную функцию: бережёт от старых травм, избавляя от болезненных чувств неполноценности, незащищённости, стыда, от страха осуждения, а также от зависти. Уязвимый нарцисс должен сдерживать излишнюю критичность к себе и другим.

Пока выстроенное оборонительное сооружение держится, кажется, что нарциссу удалось достичь состояния удовлетворённости, которое позволяет ему признать результаты работы других, их способности, их маленькие и большие достижения. Но как только защита рушится, отрицательные эмоции и чувство несоответствия вырываются наружу, часто в сопровождении гнева. Уязвимые нарциссы с завистливым восхищением (часто сопровождаемым шаденфройде — удовольствием от чужого несчастья) смотрят на тех, кто «сделал это», нуждаются в том, чтобы чувствовать себя значимыми, привилегированными, иногда ищут общения с важными людьми и их покровительства, идеализируют их, стремятся блистать в их свете, отражая его. При этом они настолько стараются оправдать чужие ожидания, что перестают быть самими собой и начинают испытывать внутреннюю пустоту.

Они получают мало удовольствия от работы и отношений, всегда хотят для себя того, что есть у других, тратят много эмоциональной энергии на постоянное противопоставление своего положения чужому. Уязвимым нарциссам показана психотерапия, направленная на признание обоих аспектов нарциссического конфликта: тайного величия и чувства уязвимости, которые управляют им. Поскольку нарциссы не всегда осознают свою хрупкость, важно, чтобы контакт с их наиболее уязвимыми сторонами осуществлялся осторожно и мягко.

Коллега по супервизии рассказала мне случай пациента, которого она вела как психотерапевт несколько месяцев. Женатый мужчина лет тридцати, с острой и обширной депрессивной симптоматикой. Он чувствует, что в нём живёт множество противоречий: он называет себя щедрым, но признаётся, что завидует успехам других; он мечтает о власти (воображает, как объявляет коллегам, что теперь он возглавляет компанию, где они работают), но проводит дни, страдая от пустоты, неполноценности и уязвимости.

Он ощущает непонимание со стороны жены и часто соперничает со своими детьми. Иногда ему кажется, что он имеет право на преференции: например, стоя в очереди у театральной кассы, он представляет, как кассир говорит: «Синьор, вы можете пройти без очереди!» Он тонко пассивно-агрессивен, малоэмпатичен, не способен уловить мысли и настроение других людей. Он таит обиду и скрытую злобу в отношении более сильных и авторитетных людей. Коллега говорила, что все эти вопросы они могут обсуждать в ходе терапии, которая начинала приносить результаты.

Психиатр Глен Габбард, которому мы обязаны определением сверхбдительного нарцисса как противоположности забывчивому нарциссу, описывает таких пациентов, как гиперчувствительных к реакции окружающих, крайне неуверенных в своей способности любить и быть любимыми, постоянно ищущих того, кто будет восхищаться ими, сочувствовать их проблемам, подтверждать их исключительность или позволит использовать себя в качестве идеализированного объекта, который никогда не унизит и не причинит им боль. А это сложная задача, которая неизбежно приводит к разочарованию.

© Les Films du Losange

Кадр из фильма «Любовь после полудня»

Как пример уязвимого нарциссизма мне вспоминается Фредерик, главный герой фильма Эрика Ромера «Любовь после полудня». Я нашёл его монолог из фильма и хочу привести несколько фрагментов:

«Я чувствую, что моя жизнь проходит сама по себе, что другие жизни идут параллельно с моей, и мне жаль оставаться в них посторонним. Жаль, что я не могу задержать каждую из проходящих мимо женщин хотя бы на мгновение, когда они спешат по каким-то своим делам, к каким-то удовольствиям. И я мечтаю, мечтаю, чтобы они все принадлежали мне, по-настоящему. Но если я чего-то не могу, так это познакомиться с девушкой. Я не знаю, чтобы я мог сказать ей, да и незачем мне что-то ей говорить, ведь мне ничего от неё не нужно и нечего ей предложить. Однако я чувствую, что брак сковывает меня, лишает меня свободы, мне хочется вырваться. <…> Я мечтаю о жизни, где каждая любовь первая и каждая навеки. <…> Потому я и люблю город: люди проходят и исчезают, кажется, они не стареют. Особая прелесть парижских улиц, на мой взгляд, в том, что здесь на каждом шагу встречаются женщины, которых ты наверняка больше не увидишь; но пока они здесь — безразличные, якобы не знающие о своей привлекательности. Но в то же время они рады проверить своё обаяние на мне, как и я на них своё, — это наше молчаливое соглашение, для него даже не нужны долгие взгляды, улыбки и прочие намёки. Я чувствую их притяжение, но не подчиняюсь ему».

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