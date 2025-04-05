Визуальный эффект: как и почему медицинские маски искажают нашу речь

В издательстве «Альпина» в апреле выходит книга о языковых особенностях народов мира — «Мириады языков: Почему мы говорим и думаем по-разному».

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В своей книге американский лингвист и антрополог Калеб Эверетт, который много лет занимается исследованием языковых особенностей разных народов мира, рассказывает, как именно язык отражает и формирует человеческое мышление. Автор приводит результаты новейших исследований и показывает, как в разных языках по-разному отражаются такие базовые для всех понятия, как пространство, время, цвет, запах, любовь, и другие. Часть книги посвящена описанию редких языков, например народов Африки. Отдельное внимание автор уделяет вопросу о том, как наше восприятие речи зависит от мимики и жестов собеседников.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок из книги о важности взаимосвязи произносимых нами звуков с движением губ.

© «Альпина»

Повсеместное внедрение медицинских масок во время пандемии COVID при всей пользе для здоровья населения порой несколько затрудняло коммуникацию. В пандемию был период, когда я в маске читал лекции студентам и они тоже были в масках. Временами это бывало непросто, несмотря на то что у меня был качественный микрофон, а в аудитории размещались хорошие динамики. Непросто это было потому, что при разговоре мы не могли видеть губы друг друга. Тогда многие остро осознали, что все мы читаем по губам. Может быть, мы не читаем по губам так хорошо, как те, кто натренирован это делать, но мы делаем это постоянно.

Когда мы находимся в шумной среде, мы обращаем особенно пристальное внимание на губы собеседников. Часто полученная нами зрительная информация имеет решающее значение для понимания слов. В переполненном ресторане вы можете не расслышать, сказал ли ваш сотрапезник «благо» или «влага», поскольку на стол кто-то опрокинул стакан. В большинстве случаев контекст предложения позволяет нам без труда расшифровать, какое из двух созвучных слов было произнесено, но, конечно, так бывает не всегда. Случается так, что видимые движения губ и языка говорящего имеют особенно важное значение. Даже если вы не прослушали курс фонетики, на протяжении жизни вы всегда получаете опыт взаимодействия с собеседником лицом к лицу.

Вам известно, к примеру, что при произнесении первого звука в слове «влага» нижняя губа соприкасается с верхними резцами, тогда как при произнесении первого звука «благо» нижняя губа смыкается с верхней губой. Первый звук в слове «влага» — губно-зубной согласный (о них шла речь в главе 5), тогда как первый звук в слове «благо» — губно-губной. Связь между видимыми движениями губ и звуковыми волнами, которые вы слышите при этих движениях, критически важна для восприятия речи.

Подобную связь явно невозможно установить, разговаривая по телефону или с человеком в медицинской маске, из-за чего понимание речи может оказаться затруднённым — если только вы, к примеру, не слабовидящий, привыкший к общению без помощи зрения. Очное общение остаётся заданной по умолчанию формой коммуникации во всех культурах мира и было таковой ещё до того, как Homo sapiens покинули Африку. В результате этого восприятие речи опирается на ключевые виды стимулов, получаемые нами при очном общении: звуки, исходящие изо рта человека, и зрительная информация, исходящая от его тела — преимущественно губ, рта, но не только, как мы вскоре убедимся.

Среда очного общения

Коммуникативную пользу информации, написанной на губах, вероятно, лучше всего иллюстрирует так называемый эффект Макгурка, впервые открытый учеными в 1970-х годах. За последние несколько десятилетий его пронаблюдали в самых разнообразных экспериментальных условиях, и его легко воспроизвести даже в учебной аудитории. На своих лекциях я проигрываю аудиозапись, на которой человек произносит много раз подряд слог /ба/. Одновременно я показываю студентам видеозапись того же самого человека, повторяющего как будто бы слог /га/. Так как аудио- и видеозапись идеально синхронизированы, студенты слышат /ба/ именно тогда, когда человек на экране произносит /га/. Пока студенты смотрят и слушают, я прошу их записать слог, который они слышат. Вы можете ожидать, что студенты запишут «ба» или пожалуются, что услышанное не совпадает с видео. Но происходит не это. Они записывают слоги, не жалуясь, однако пишут не «ба». Чаще всего они пишут «да».

Затем я прошу их закрыть глаза и прослушать тот же аудиофайл, повторяющийся вновь и вновь. Когда они прослушивают, по аудитории прокатывается волна улыбок или удивлённых взглядов. Они тут же осознают, что всё это время слышали /ба/, но зрение их обманывало. Затем я прошу их открывать и закрывать глаза по мере повтора аудиозаписи. Они обнаруживают, что с закрытыми глазами слышат /ба/, а с открытыми /да/ (или что-то вроде того). Удивительно, но, даже если вы хорошо понимаете, что происходит, зрительные стимулы продолжают проделывать фокусы с тем, что, как вам кажется, вы слышите.

Об эффекте Макгурка я знаю уже много лет, но подвержен ему я не меньше. Когда я открываю и закрываю глаза во время этого упражнения, аудиофайл словно меняется с «да» на «ба» — вновь и вновь. Умом я понимаю, что проигрывается только «ба», но на мой слух это не влияет. Наше восприятие речи состоит не только из звуковых последовательностей, воздействующих на наши барабанные перепонки, а затем передающихся через улитку и цепочку нервов к мозгу.

Восприятие речи — это целостный процесс, интегрирующий в коре мозга зрительную и слуховую информацию. Это верно для всех культур и явно было свойственно восприятию речи ещё тогда, когда люди населяли только Африку. В конце концов, очное общение — это заданная по умолчанию форма бытования языка, поэтому есть своя логика в том, чтобы люди были визуально настроены на чужие лица.

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