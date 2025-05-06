Ястребиный замок: почему средневековая постройка стала магнитом для путешественников

В издательстве «Альпина» вышла книга «Путеводитель по Средневековью: Мир глазами учёных, шпионов, купцов и паломников».

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Британский историк-медиевист Энтони Бейл в своей книге описывает эпоху Средневековья так, как её видели путешественники того времени. Он основывается на многочисленных ранее не переводившихся старинных документах, свидетельствах паломников, шпионов и пилигримов, которые в своих скитаниях описывают попадающиеся им на пути города, страны и континенты. Читатель сможет увидеть, как выглядели в те времена улицы Рима, побывать в ханском дворце в Пекине и пройти по Шёлковому пути, посетить шумный базар Тебриза и многое другое.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок из книги, в котором Бейл рассказывает о мистическом Ястребином замке из легенд, который много лет мечтал посетить один из героев произведения, не зная даже, где конкретно его искать.

Иоганн Шильтбергер объездил — в качестве раба, воина, пленного, паломника и наёмника — большую часть территории Ближнего и Среднего Востока, повидав и безводные пустыни, и города с минаретами. Но он так и не увидел места, о котором столько слышал: Ястребиный замок.

Шильтбергер родился в 1380 году в баварском городке, в знатной семье. Шестнадцатилетним он отправился воевать с османами в составе свиты Леонгарда Рихардингера. Очень быстро Шильтбергер угодил в жестокий бой [под Никополем], где Рихардингер погиб, а его самого ранили — и он попал в плен. Тридцать один год Шильтбергер провёл (то просто пленным, то выполняя обязанности слуги) сначала при войске турецкого султана, а после у Тимуридов, чьи владения простирались по всей Центральной Азии — от Алеппо на западе до Герата, Самарканда и Ташкента на востоке. Ещё позднее Шильтбергер служил у монгольского принца Чокре (Чакре) в Армении и Сибири. В конце концов в грузинском порту Батуми он сбежал, пересёк Черное море и через Константинополь вернулся в 1427 году в Баварию. Там Шильтбергер написал о своих приключениях и о том, что ему довелось испытать.

Иоганн Шильтбергер был человеком практичным, гибким и любознательным и, даже находясь в плену, пользовался возможностями повидать мир. Он стал примечать удивительные явления всюду, где оказывался. Во время осады портового города Самсуна на северном побережье Турции Шильтбергер видел «такое огромное количество змей и ужей, что город был окружен ими на протяжении мили», причём иные рептилии выползли из моря, а иные — из лесов. Змеи эти не причиняли вреда ни людям, ни скоту [«и девять дней это скопище змей оставалось совершенно спокойным, а на десятый началась между ними борьба»]. На одиннадцатый день «морские змеи были вынуждены отступить перед лесными», и люди собрали и закопали 8000 мёртвых змей. Турецкий султан усмотрел в том, «что верх взяли лесные змеи, добрый знак... Он, как владетель прибрежного края, должен был также с помощью Бога сделаться обладателем моря».

Шильтбергер писал, что [воины Тамерлана] после одной битвы в Киликии увели в плен 9000 девиц. Он видел слонов, «приученных к сражениям, причём на каждом была навьючена башня, в которую помещалось десять вооруженных людей». Он наблюдал разрушение целых городов и видел живых людей, горевавших на руинах своих жилищ. В пустыне он встречал местных жителей, располагавших почти бесконечным запасом пряностей, но не имевших скота и почти не имевших воды. Он видел государей, менявших целые области на золото и драгоценные камни. Он видел вдовую татарскую принцессу со свитой из 4000 девиц, и все они не хуже мужчин умели скакать на коне и стрелять из лука. В Исфахане, городе с изящными мостами, арками и тенистыми окрестностями, Шильтбергер видел отрезанные у 12 000 лучников большие пальцы и пирамиду, сложенную из черепов тысяч убитых детей горожан (кастильский посол Клавихо в Дамгане, восточнее Тегерана, осматривал подобное сооружение из черепов туркмен).

Но Шильтбергер, пусть и повидавший такое, чего не видел ни один баварец, стремился к Ястребиному замку. Говорили, будто тот находится недалеко от Трапезунда (Трабзона), или где-то ещё на побережье, в землях владетелей Корикоса, или, возможно, глубоко на территории Армении с её многочисленными княжествами, которые столь неохотно открывают свои тайны. Все рассказывали о Ястребином замке, а Шильтбергер в юности даже читал о нём, поэтому нанял проводника. Тот повёл Шильтбергера тайными тропами по густым лесам и обожжённым солнцем холмам непривычной формы к горе, на которой стоял Ястребиный замок, — если верить проводнику, утверждавшему, что это был именно он.

© Издательство «Альпина»

Здесь, как говорили, жила принцесса, прекраснейшая в мире девушка. Мужчины считали её отчасти богиней, отчасти соблазнительницей. Она была стройна, как горностай, брови имела тонкие, дугой, а уста сладкие как мёд. Рассказывали, что в том дворце принцесса живёт одна и компанию ей составляет только ястреб-перепелятник. Птица сидела, вцепившись жёлтыми когтями в украшенный ониксом ореховый шест. Казалось, яркие и зоркие глаза никогда, ни на мгновение не закрывались. Ястреб источал свет знания и мудрости. Раз в день он слетал с шеста и принимался усердно истреблять вредителей, насекомых и дичь, очищая таким образом замок своей госпожи.

Принцесса, несмотря на манеры соблазнительницы и привычку носить нескромный наряд, хранила девство и была набожной христианкой. Она ждала того отважного рыцаря, который сумеет пребывать в бдении три дня и три ночи. Если это ему удастся, он сможет попросить у принцессы всё, что захочет, — если это не противно чести.

Один армянский принц выдержал бдение. Через трое суток его качало, мочевой пузырь едва не лопался, а колени тряслись, как молочный пудинг. Принцесса поздравила его и спросила, с каким честным намерением он явился. Принц ответил, что он желает сделать её своей женой. Но когда принц это произносил, его охватило сильное желание обладать принцессой, что немедленно стало очевидным. Принцесса, взглянув на гульфик собеседника, распознала его нечистые помыслы и прогнала, осыпав оскорблениями и прокляв вместе со всем его родом.

Ястребиный замок остался неосквернённым и продолжал разоблачать растленные помыслы являвшихся туда мужчин. Принцесса, как и её верный ястреб, очищала мир.

Иоганн Шильтбергер, которого привёл сюда проводник, смотрел на стены крепости с массивными воротами и непреодолимой подъёмной решёткой. Издали он, возможно, даже разглядел красивый замок с изящными шпилями, розовой черепицей, десятками стройных дымовых труб, золочёными флеронами и медными флюгерами, ажурными сводчатыми окнами, стрельчатыми арками и будто парящими в воздухе колоннадами. Возможно, то и был мираж. Ворота были заперты, и никого, похоже, там не было: ни принцессы, ни ястреба. Всё впустую.

Местные [греческие] священники утверждали, что всё это козни дьявола. И путешественники повернули назад. Проводник, пообещавший показать замок Шильтбергеру, взял у него деньги и вскоре исчез.

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