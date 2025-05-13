Отоспаться и съездить в отпуск: психолог развенчала популярные мифы о депрессии

В издательстве «Альпина Паблишер» 17 мая на книжном фестивале «Веранда “Альпины”» в Санкт-Петербурге представят книгу-рекомендацию «Тёплая кружка, мягкий плед. Как простые вещи помогают справиться с депрессией».

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Наталья Керре — психолог с 20-летним опытом работы и автор нескольких книг о том, как улучшить своё эмоциональное состояние, преодолеть тревожность и научиться радоваться жизни. Также она часто принимает участие в круглых столах, читает лекции. 17 мая Керре проведёт лекцию о том, как получать удовольствие и пользу от чтения, музыки, театра и хобби на традиционной книжной выставке-ярмарке «Веранда “Альпины”» в Санкт-Петербурге.

В книге «Тёплая кружка, мягкий плед. Как простые вещи помогают справиться с депрессией» психолог, опираясь на многолетний опыт общения с пациентами, разбирается в причинах возникновения этого состояния, развеивает мифы, не имеющие ничего общего с реальной картиной, приводит истории из своей практики. Керре даёт практические рекомендации, как помочь самому себе справиться с подавленностью, научиться извлекать положительные эмоции из простых вещей. Также она даёт советы, как поддержать родных и близких, которые находятся в депрессии.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок из книги о семи мифах, связанных с депрессией.

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МИФ 1.

Депрессия — это от лени, раньше у всех было хозяйство, некогда было депрессиями вашими страдать — надо в колхозе поработать, скотине корму задать, пелёнки постирать, мужу ужин приготовить...

Это мой самый любимый миф, которому я обычно противопоставляю известный мем: «Раньше депрессий не было, только половина родственников спивались, а половина занимали очередь в сарай, чтобы повеситься». Нет, к сожалению, тяжёлый труд не помогает от депрессии и не служит ее профилактикой. Депрессия — биохимический сбой в работе мозга, и мы пока не всё знаем о причинах её возникновения, но совершенно точно: хроническое переутомление не спасает от неё, скорее приближает. И сейчас мы уже точно можем сказать, что степень занятости делами — не первопричина. Депрессией заболевают и домохозяйки, и люди, у которых серьёзный бизнес, и те, кто занимается физическим трудом, и те, кто работает в основном интеллектуально. Если вы на какое-то время загрузите себя так, что невозможно будет вздохнуть, действительно сможете на краткий период собраться, и вам покажется, что вроде бы становится лучше.

Вот только потом рухнете в ещё более глубокую эмоциональную яму: организм подберёт остатки ресурсов, чтобы решить поставленную задачу рывком, затем эти остатки всё же истощатся и вы всё равно окажетесь в депрессии, если к ней дело уже шло. Причём, скорее всего, в более серьёзной, нежели та, в какой могли бы оказаться, если б не геройствовали, а сразу обратились за помощью.

У нас нет достоверной статистики о том, сколько людей страдали депрессией раньше, когда бытовая часть жизни действительно была гораздо тяжелее. Скорее всего, не меньше, чем сейчас. Просто за помощью обращались единицы, а помогающих специалистов и информации о том, что это за состояние такое, было куда меньше, и чаще всего депрессия просто оставалась нераспознанной. Врачи, конечно, существовали (и, судя по всему, очень достойного уровня), но к ним попадали уже в совсем запущенных случаях.

А многие так и жили в состоянии хронической депрессии, кое-как тянули бытовую лямку (вы теперь знаете, что такое состояние может длиться очень долго), и только старушки у подъезда сплетничали: «Да что ж за мать-то такая, совсем ребёнком не занимается, бегает дочь без присмотра» — по поводу женщины, находящейся в послеродовой депрессии.

МИФ 2.

Депрессия может пройти за пару дней — «вот у меня вчера была депрессия, а сегодня я выспался, и она прошла».

К сожалению, этот миф активно транслируется в соцсетях, люди охотно козыряют модным словом, не особо понимая, что за ним стоит на самом деле. Это серьёзно обесценивает проблему депрессии и, естественно, не идёт на пользу системе помощи. Очень часто за помощью не обращаются сразу именно потому, что в соцсетях, а нередко и в СМИ, эта болезнь подаётся как несерьёзная, выдуманная. Просто блажь от нечего делать. К сожалению, депрессия, как и любое хроническое заболевание, — штука длительная (напоминаю, что и о диагнозе «депрессия» можно говорить после двухнедельного периода тоски и апатии с постепенно усугубляющейся симптоматикой). Она может начаться с того, что вы опишете как плохое настроение, но это всё-таки разные вещи. Плохое настроение — краткосрочная совокупность эмоций, а депрессия — длительное хроническое заболевание.

Кстати, к этому же мифу примыкает абсолютно неправильное мнение, будто антидепрессанты можно пропить два дня и «настроение улучшится». Конечно, есть небольшой процент суперчувствительных людей, которые теоретически могут отреагировать именно так, но у большинства антидепрессанты начинают работать примерно через 10 дней приёма. Не говоря уж о том, что антидепрессант — серьёзный системный препарат и вводится постепенно. То есть за два дня вы даже не сможете определить оптимальную дозу, необходимую для достижения стабильной динамики! Естественно, на два дня препараты назначает не врач — это умный пациент решил, что «пары дней хватит», и корректирует схему по своему усмотрению.

МИФ 3.

Надо просто потерпеть — и депрессия пройдёт.

Справедливости ради скажу, что рано или поздно депрессия, конечно, пройдёт. Но пройти может, например, лет через 20–30. А может закончиться суицидом — до выздоровления вы просто не доживёте. Но если даже доживёте, подумайте: готовы ли вы все эти годы существовать в сильно искаженном мире, где не то что нет радости, но нет даже сил радоваться (а равно переживать любые сильные эмоции). Где вам становится легче только на совсем короткое время, причём это «легче» обычно приправлено выраженной тревожностью и точно не заменяет полноценную жизнь, которую вы могли бы вести.

Представьте, сколько возможностей для карьерного роста, социальных достижений, самореализации вы упустите за это время. Сколько личных отношений разрушите. Раз в наши дни есть возможность справиться с проблемой быстрее, нелепо не использовать её. Не лечить депрессию, не заниматься ею так же странно, как удалять зуб без обезболивания или вообще ни от чего не лечиться, надеясь, что поболит и пройдёт.

Может, вы, конечно, из тех счастливчиков, у которых депрессия исчезнет сама по себе за пару месяцев. Но проверять точно не советую — ибо невозможно предсказать, какие последствия будет иметь эта пара месяцев для вашей личности и социальной жизни. Они могут оказаться достаточно выраженными и длительными.

МИФ 4.

Из депрессии есть два выхода — аэропорт и вокзал.

Угу. А ещё — открытое окно и горсть таблеток. Ещё один миф, порождённый социальными сетями (небось фраза красиво смотрится на картинках). В общем, такое тоже возможно: начинающуюся депрессию иногда получается перебить путешествием или сменой места жительства. Но в большинстве случаев перемещения в пространстве и смена обстановки дают лишь временное облегчение, а потом всё наваливается с новой силой. Или и временное облегчение не наступает, зато усиливается тревожность в составе депрессии из-за новых условий, к которым и без того истощённая психика вынуждена приспосабливаться. Так что, если вы в депрессии хотите куда-то переместиться, но не знаете куда, начните с кабинета психиатра.

Как и в случае с длительностью болезни, не рекомендую проверять, поможет ли вам путешествие или переезд. К тому же учитывайте, что в депрессии восприятие не очень адекватное, поэтому с выбором нового места жительства и с маршрутом путешествия вы можете наломать таких дров, о которых потом долго будете жалеть. Запросто можно выбрать место, которое не подходит вам ни по климату, ни по стилю жизни, или удариться во все тяжкие — а вдруг поможет: продать жильё за бесценок, потратить последние деньги на авиабилеты, не думая о дальнейшем, или набрать кредитов на отпуск мечты.

Мир существует много веков, и он спокойно подождёт несколько месяцев, пока вы будете приходить в себя. Все прекрасные места на планете обязательно дождутся, пока вам станет лучше и вы сможете полноценно насладиться ими и своей радостью, без примеси тревожности и нездорового возбуждения. Не спешите. Всему своё время.

МИФ 5.

Человек с депрессией постоянно плачет, не встаёт с дивана, на котором лежит лицом к стене, не красится, не встречается с друзьями, никогда не улыбается и почти не ест.

Конечно, если депрессией не заниматься, есть вероятность, что заболевание будет прогрессировать и однажды картина станет именно такой. Но на первом этапе большинство заболевших сохраняют видимость социального благополучия. Другое дело, что это даётся с огромным трудом и чаще всего человек перестаёт делать то, чего, по его мнению, можно не делать. (Например, до заболевания мыл голову каждый день, а теперь через день. По мере прогрессирования депрессии он начинает это делать раз в три дня, а потом решает, что и раз в неделю сойдёт.)

Но в целом картина со стороны выглядит «как будто ничего». Больной, даже понимая, что с ним уже что-то не так, будет до последнего пытаться не подавать виду и следовать привычным ритуалам (тем более что усилий на такие заученные, автоматические действия требуется минимальное количество).

К сожалению, иногда даже врачи ставят диагнозы по принципу «пришла на приём со свежим маникюром — значит, депрессии нет». Но реальности это соответствует далеко не всегда.

МИФ 6.

После того как лечение будет закончено, человек сразу же станет таким, каким был до депрессии.

К сожалению, это не так. Депрессия — серьёзное заболевание, которое влияет на всю жизнь человека. После неё, как после любого длительного заболевания, есть восстановительный период, когда человек сильно уязвим и должен относиться к себе особенно бережно (так, после гриппа не стоит сразу посещать многолюдные места, надо тщательнее следить за одеждой и к тому же довести до конца приём препаратов). Иногда перенесённая депрессия меняет личность человека навсегда и достаточно сильно. Это не значит, что он станет «хуже», — просто будет другим.

Кстати, именно поэтому люди иногда отказываются от лечения: считают, что лечение изменит личность до неузнаваемости. Да, такой вариант возможен: иногда оно убирает проявления заболевания, которые вы считали своими исконными качествами. Но, скорее всего, вам это понравится — как правило, возвращение к «исходным настройкам» без добавок в виде проявлений болезни очень облегчает жизнь. И потом, имейте в виду: непролеченная депрессия тоже изменяет личность. И эти перемены совсем не к лучшему — если, конечно, вашей целью не являются пожизненные страдания.

Так что, столкнувшись с депрессией, вы в любом случае несколько изменитесь, а вот какого плана будут личностные преобразования, зависит от принятого вами решения: обратиться за помощью и начать заниматься проблемой либо сжать зубы и терпеть.

МИФ 7.

Человек находится в депрессии просто потому, что ему это нравится, это его выбор, но он в любой момент может прекратить.

Поверьте: тот, кто действительно перенёс депрессию, никогда не хотел бы повторения. И если бы ему предложили выбор, он бы безоговорочно выбрал не болеть. Депрессия, как и онкология, не выбирает. Это страшное и очень тяжёлое состояние, и единственное, на что может повлиять человек, — принять решение, обращаться ли ему за помощью.

Обычно те, кто через это прошёл, негативно относятся к шуткам на тему депрессии. И если вы не столкнулись с этим сами, совет один: не шутить про депрессию и не уверять своего знакомого, что он сам сделал такой выбор. Это очень, очень дурной тон. Кроме того, когда вы говорите человеку, что он давно бы пришёл в себя, если бы захотел, вы усугубляете его чувство вины, которое при депрессии и так в большинстве случаев усиливается и переживается достаточно интенсивно. Это как если сказать человеку с гриппом: «Прекращай температурить» — или подростку: «Немедленно перестань покрываться прыщами». Мало того что не работает, так ещё и обидно, если не оскорбительно.

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