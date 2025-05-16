Вкус жизни и тайны хорошего секса: 5 интересных книг о самопознании

17 мая в Санкт-Петербурге в ДК имени Кирова пройдёт ежегодный книжный фестиваль «Веранда “Альпины”», который организовывает издательская группа «Альпина». По традиции на фестивале можно купить книги издательской группы по привлекательным ценам — от 100 рублей, послушать лекции писателей, а посетители с детьми могут поучаствовать в мастер-классах. Вход на «Веранду “Альпины”» будет бесплатным, по предварительной регистрации. Специально к фестивалю «Рамблер» выбрал пять книг «Альпины» в жанре нон-фикшн, на которые стоит обратить внимание.

© Издательство «Альпина»; Рамблер

«Это не усталость! Как распознать стресс и научиться восстанавливаться»

© Издательство «Альпина»

Автор: Наталья Керре

Наталья Керре — практикующий семейный консультант, психолог и дефектолог с 20-летним опытом, специалист по зависимостям и автор множества книг, например «Шизофрения без страха», «Осторожно, пубертат!» и «Вернуть вкус к жизни». Она умеет говорить о сложном без запугивания и паники. В этой книге автор берётся за то, что давно стало фоном современной жизни: хронический стресс.

В «Это не усталость!» Керре проводит подробный разбор физиологии, психологии, поведения человека. Она отвечает на вопросы, почему советы «возьми отпуск» или «просто забей» чаще всего не работают, что происходит с телом и головой, когда человек живёт в режиме постоянной перегрузки, и как отличить обычное переутомление от состояния, при котором уже стоит обращаться за помощью, — и главное, куда именно обращаться. Автор анализирует ситуации — одиночество, болезнь родных, постоянную тревогу, выгорание на работе — с точностью врача и вниманием близкого человека.

Постепенно писательница подводит читателя от вопроса «Что со мной не так?» к «Что я могу с этим делать?». Керре говорит о стрессе не как о враге, которого нужно побороть, а как о сигнале, к которому стоит прислушаться.

Книга будет особенно полезна тем, кто постоянно живет «на пределе», не умеет отдыхать без чувства вины и считает стресс нормой. А ещё всем, кто хочет научиться останавливаться и выходить из внутренней гонки без ощущения проигрыша. И, как пишет сама Керре, превратить стресс из врага в соратника, а жизнь — из выживания в проживание.

«Вернуть вкус к жизни»

© Издательство «Альпина»

Автор: Наталья Керре

Кризис не поломка, а сигнал, что пора перестать жить через силу, притворяясь, будто всё в порядке. Именно с этого начинается ещё одна книга Натальи Керре, обращённая к тем, кто потерял интерес к жизни и не понимает, как вернуться к себе.

«Вернуть вкус к жизни» — это не набор универсальных рецептов и не призыв взять себя в руки. Это честный разговор с теми, кто давно живёт на грани апатии. Керре предлагает не «чинить» себя, а учиться слышать: тело, усталость, раздражение, пустоту. Все они, по её мнению, не враги, а способ навигации.

В книге много конкретных советов. Как отличить кризис от переутомления? Как понять, где застрял человек — в выгорании, в «ловушке долга» или в хроническом напряжении? Автор даёт простой, но точный инструментарий: учит замечать сигналы тела, возвращать себе способность чувствовать, различать эмоции — настоящие и навязанные. Один из ключевых приёмов — «пауза»: навык останавливать поток автоматических действий и спрашивать себя: «Где я сейчас? Я этого хочу?»

Особое внимание Керре уделяет мотивации, но не той, о которой пишут в книгах про успех, а настоящей, внутренней. Она показывает, как за кажущейся ленью может скрываться глубинное обесценивание себя, как под понятием «надо» часто живёт страх быть отвергнутым и почему люди продолжают делать то, что давно потеряло смысл. Это книга про отказ от фальшивых опор, про восстановление связи с собой — через телесные реакции, честные наблюдения и маленькие решения, которые постепенно собирают новую опору.

«Правда и мифы о психосоматике: Как тело и психика влияют друг на друга»

© Издательство «Альпина»

Автор: Наталья Фомичева

Что общего между мигренью, бессонницей, скачками давления и затяжным гастритом? Иногда — гораздо больше чем просто физиология. Новая книга Натальи Фомичевой, клинического психолога, кандидата психологических наук и специалиста по психосоматике, помогает разобраться во взаимосвязи телесных сигналов и психики.

В «Правде и мифах о психосоматике» автор пишет, как эмоции, стресс и подавленные переживания могут «поселиться» в теле. Но в отличие от авторов популярных теорий, которые любую болезнь объясняют «мыслями и установками», Фомичева идёт другим путем — научным, клиническим, со множеством кейсов из практики. Она разбирает мифы вроде «всё от нервов», «если заболел — сам виноват», «нужно просто позитивно мыслить» и показывает, почему такой подход может быть не только ошибочным, но и опасным.

Книга устроена как маршрут: сначала — понятие психосоматики, затем — разбор реальных случаев, например приёмов пациентов с дерматитом, расстройствами ЖКТ или болями без видимых причин, а потом — переход к практическим рекомендациям.

Особое внимание уделено теме стыда и вины — чувствам, которые часто мешают обратиться за помощью и способствуют телесным зажимам. Фомичева объясняет: иногда болезнь — это единственный способ организма сообщить, что человек слишком долго живёт «вразрез» с собой.

Эта книга не инструкция по самодиагностике и не замена врача, но она станет важной опорой тем, кто устал искать причину своих симптомов в анализах и хочет глубже понять себя.

«Близость. Книга о хорошем сексе»

© Издательство «Альпина»

Автор: Наталья Фомичева

Ещё одна книга Натальи Фомичевой посвящена теме, которую многие предпочитают избегать даже в самых, казалось бы, тесных отношениях. В «Близости» автор пишет не столько о сексе, сколько о том, почему людям так трудно быть рядом не физически, а психологически.

Это не пособие по соблазнению и не книга о физиологии. «Близость» начинается с размышлений, что сексуальность не отдельная зона, а часть целостного «Я». Автор разбирает, почему у кого-то секс ассоциируется с тревогой или виной, как детские установки, воспитание, травмы и даже медицинские диагнозы — от депрессии до эндометриоза — могут влиять на половую жизнь. В книге есть истории из практики, понятная теория, размышления о теле, удовольствии и согласии. Один из ключевых посылов этой работы: хороший секс невозможен без честного контакта с собой. И начинается он не с постели, а с того, чтобы разрешить себе чувствовать и задавать вопросы.

Эта книга будет полезна тем, кто хочет наладить контакт с собственным телом и желаниями, понять, почему что-то «не работает», и перестать винить себя в этом.

«Тайны нашего бессознательного. Теория психоанализа»

© Издательство «Альпина»

Автор: Андрей Россохин

Андрей Россохин — психоаналитик, преподаватель Высшей школы экономики. В книге «Тайны нашего бессознательного» он рассказывает историю развития психоанализа от Фрейда до наших дней. Автор знакомит читателей с основными понятиями и концепциями психоанализа, например Оно и Сверх-Я, пишет об Эросе и Танатосе, роли отца и матери в жизни ребёнка.

При этом Россохин не излагает сухие теории, а приглашает читателя к размышлению, диалогу с самим собой. В книге много живых образов, парадоксов и клинических зарисовок. Один пациент теряет слух — и обнаруживает, что глухота становится способом не слышать агрессивного внутреннего родителя. Другой страдает от астмы, как будто задыхается не от пыли, а от невыносимой близости с матерью. Россохин проводит читателя сквозь такие истории, показывая, как телесные симптомы могут быть спровоцированы бессознательным.

Особый интерес вызывает глава о психосоматике. Здесь автор не сводит всё к эмоциям или стрессу, а показывает, как телесный симптом может быть выражением конфликта между разными уровнями психики. «Болезнь, — пишет он, — это иногда способ души быть услышанной, когда слова уже невозможны». В другом фрагменте Россохин приводит историю девушки, страдающей от боли в спине. Во время терапии она вспоминает, как в детстве вынужденно «держала» на себе ответственность за ссоры родителей. Симптом становится метафорой невыносимого внутреннего груза.

Книга насыщена культурными отсылками — от Шекспира до Ван Гога, от Моцарта до Кафки. Но главное в ней — ощущение глубины, уважение к человеческой сложности и желание не дать читателю готовый ответ, а научить его слушать внутренний голос.

В 2025 году фестиваль «Веранда “Альпины”» также пройдёт в Перми (5 июля), Екатеринбурге (26 июля) и Казани (8–9 ноября).

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