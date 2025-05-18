Холодная пицца и дешёвое вино: психологи объяснили, что кроется за бытовыми ссорами

В издательстве «Бомбора» в мае вышла книга о семейных отношениях — «И в ссоре, и в радости. Как счастливые пары используют конфликты, чтобы стать ближе».

© Freepik; Рамблер

Клинические психологи Джон и Джули Готтман много лет помогают семейным парам выстраивать здоровые и гармоничные отношения, справляться с кризисными ситуациями и оставаться вместе. В своей книге они рассказывают о семейных конфликтах, их особенностях и причинах.

Готтманы приводят примеры из собственной практики, рассказывают о том, как научиться слышать друг друга, дают рекомендации парам, которые увязли в ежедневных скандалах и не знают, как выбраться из этого порочного круга. Главное, что хотят донести авторы до читателей: ссориться — это нормально. И если научиться правильно решать конфликты, они могут сделать отношения ещё прочнее.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок из произведения, в котором авторы рассказывают о причинах ссор.

Недавно к нам обратилась женщина на грани развода. Её первый брак распался, она была второй раз замужем. И во второй брак вступала в полной уверенности, что они будут вместе навсегда. Оказалось, он шёл по той же болезненной траектории, что и первый. На этот раз хотелось это изменить. Она любила мужа. Хотела быть с ним. Но как бы оба ни старались, казалось, становится лишь хуже. Женщина никак не могла понять, почему история повторялась.

«Поначалу всё всегда чудесно, — рассказывала она. — В течение месяцев, даже лет, всё идёт легко, хорошо и правильно. А потом начинается цикл — мы ссоримся из-за всего. Ощущение, будто у нас есть какая-то негативная сверхсила: мы можем ругаться из-за чего угодно. Могли поругаться из-за списка продуктов. Можем спорить даже о том, о чём уже договорились!»

© Издательство «Бомбора»

Буквально предыдущим вечером они с мужем остановились посреди неприятной ссоры и впали в ступор, когда осознали, что именно спровоцировало их конфликт… как класть вилки в посудомоечную машину — верхом вниз или низом вверх. В этот момент они в ужасе посмотрели друг на друга и поняли: им нужна помощь. Она резюмировала так: «Кажется, отношения начинаются хорошо, а затем каким-то образом доходят до того момента, когда никто не может ничего сказать, не начав ссору. Это ощущается как… переход от изысканных блюд к яичной скорлупе».

Нам постоянно задают один вопрос: назовите тему номер один, из-за чего ссорятся пары? Об этом спрашивали клиенты и участники исследования, ведущие телешоу и на радио, друзья и новые знакомые. Обычно это один из первых вопросов, который нам задают, когда узнают, чем мы занимаемся. Возможно, все думают, что, если избежать главной горячей темы, вызывающей ссору у большинства пар, получится улучшить или спасти отношения. Возможно, предполагают, что, если знать, в чём заключается самая большая проблема, смогут целенаправленно это отслеживать, чтобы тема не стала проблемой в их отношениях. Мы бы хотели чётко и ясно ответить на этот вопрос… Но, к сожалению, не можем.

Тема № 1. Из-за чего ссорятся пары — это «не из-за чего».

От изысканных блюд к яичной скорлупе: из-за чего мы ссоримся?

Ситуация: Мэтт и Софи, пара лет под тридцать, суетятся на грязной кухне, пытаясь накормить троих шумных и голодных детей. Параллельно с этим Мэтт собирается на позднюю встречу по работе. На ужин заказали пиццу. Её доставил курьер, и Софи закинула коробки разогреться в духовку, пока ставит на стол тарелки, вилки и салфетки. Дети кружатся под ногами. Она поднимает взгляд и видит Мэтта, опирающегося на столешницу, под которой находится духовка, и жующего кусочек пиццы.

Ладно, думает она, ему в любую секунду нужно убежать, и это его единственный шанс перекусить. Однако за его спиной лежат коробки с пиццей, которые она хотела подать на стол тёплыми. Он делает это постоянно: сначала заботится о себе и потом всем достаётся холодная еда.

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— Есть ли причина, по которой эти коробки с пиццей стоят на столе? — спрашивает она.

Мэтт замечает саркастический тон и также отвечает:

— Не знаю. Наверное, потому что я это ем?

— Ну, больше пока никто не ест.

— Так, и куда именно мне нужно поставить эти коробки, чтобы ты была довольна? Пожалуйста, просвети меня.

— Хм, это сложный вопрос. Как насчёт духовки, которая, очевидно, для этого и включена?

Даже дети улавливают сарказм, сочащийся из каждого слова. Пицца не единственное, что быстро остывает в комнате: общение становится прохладным, а каждое замечание — острым, как сосулька. Это ссора из-за пиццы?

Ситуация: молодожёны Нина и Роан только что купили первый дом и решают, где посадить куст черники. Нина хочет оставить его в горшке, чтобы потом легко было переставить. Роан хочет посадить его во дворе.

— В горшке не приживётся, — говорит Роан, уже начиная копать. — Чернике нужны тонны воды и дренажа.

— Откуда ты знаешь? — неожиданно раздражённо спрашивает Нина. — Ты вдруг стал фермером? Хватит копать! Я не дала своё согласие!

— Эй, эй, — говорит Роан. — Это просто растение.

— Это просто растение, это просто дом, это просто все наши сбережения и огромный кредит, который мы, возможно, никогда не выплатим! Для тебя, я так думаю, во всём этом нет ничего особенного! Никогда ни о чём не нужно беспокоиться! Всё сложится хорошо волшебным образом? Она расплакалась и убежала в дом, оставив Роана стоять в недоумении с лопатой в руках.

Это ссора из-за растения?

Ситуация: Брэнда и Тодд встречаются полгода и рассматривают свои отношения всерьёз. Кажется, настало время познакомиться с семьями друг друга. Несколько недель назад они ужинали с родителями и сёстрами Тодда, и было здорово. Любящая и шумная семья сразу же приняла Брэнду. Но она не уверена, что ужин у её родителей пройдёт так же гладко. Они вели себя сдержанно и жёстко по отношению к её бывшим парням.

По пути на ужин они останавливаются в продуктовом магазине, чтобы купить цветы и бутылку вина. Тодд достаёт бутылку.

— Моя мама не любит шардоне, — говорит Брэнда и выхватывает бутылку из рук Тодда.

— Хорошо, — соглашается Тодд. — Как насчёт розе?

Брэнда внимательно читает этикетку.

— Оно выглядит дёшево.

— Это хорошее вино. Я его уже пробовал.

— Меня не волнует, считаешь ли ты его хорошим или нет. Я хочу принести то, что, по мнению мамы, хорошее!

Брэнда подавлена, видно, что обижена.

— Ну, я не думаю, что нам нужно тратить много денег ради одного приятного жеста.

— Ты меня не слышишь.

— Конечно же слышу! Но что, чёрт возьми, ты вообще говоришь? Выбирай любое вино, какое хочешь. Я заплачу.

Брэнда резко ставит бутылку обратно на полку и выбегает из винного отдела, крича через плечо:

— Забудь об этом. Давай просто никуда не пойдём.

Это ссора из-за вина?

Когда мы отвечаем, что главное, из-за чего мы ссоримся, это не из-за чего, то имеем в виду следующее: практически всё что угодно может спровоцировать конфликт между партнёрами, если складываются подходящие условия. Пицца, растение, бутылка вина — это, безусловно, темы, вызвавшие приведённые выше ссоры, но во всех этих примерах явно присутствуют более глубокие проблемы.

Когда вы замечаете, как пара ведёт ожесточённый спор из-за чего-то, что кажется тривиальным, обычно это вовсе не тривиально. У наших конфликтов есть глубинные причины, которые не видны на поверхности: они движут спорами о том, как разделить домашний труд, на что тратить деньги, как провести время в ближайшие выходные… На более глубоком уровне мы часто ссоримся из-за:

Ценностей. Что такое любовь? Что такое дом? Что значит быть семьёй? Нераспознанных потребностей. Их много, но наиболее важными являются потребности в игре, эмоциональной близости и романтике: 80% пар, приходя на терапию, говорят, что «романтики в отношениях больше нет».

Скрытых мечтаний. Каковы мои надежды и мечты сейчас и на будущее? Какова цель моей жизни, причина моего пребывания здесь?

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В создании долгих и счастливых отношений значительная доля успеха зависит от развития вашей способности осознавать: на самом деле мы ссоримся не из-за холодной пиццы, а из-за стремления к тому, чтобы наш вклад и прилагаемые усилия оценили по достоинству. Мы ссоримся не из-за растения, а из-за давления новых обязательств и отсутствия возможности открыто поговорить об этом. Мы ссоримся не из-за стоимости бутылки вина, а из-за глубинного страха родительского непринятия нас.

И сделать это трудно! Ведь обычно мы не садимся за стол и спокойно не говорим: «Итак, милый, из-за чего ты хочешь сегодня поругаться?» Вместо этого всё вспыхивает в такие моменты, как описано выше: в жизненной суете. В моменты, которые мы планировали провести хорошо. Под каким-то давлением и «из ниоткуда», как говорят многие пары.

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