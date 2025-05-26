Книга британца о Чехове и биография проклятого поэта: что читает писатель Павел Басинский

В проекте «Что почитать» представители бизнеса, науки и культуры рекомендуют книги, которые произвели на них наибольшее впечатление и дали прикладные знания. Героем нового выпуска стал писатель Павел Басинский — автор биографий Льва Толстого, Максима Горького, Леонида Андреева, дважды лауреат национальной литературной премии «Большая книга». Он рассказал читателям «Рамблера» о пяти книгах, которые вдохновили его, научили писать биографии и помогли ему в создании художественной прозы.

© Владимир Песня/РИА Новости, Рамблер

«Остров сокровищ»

Автор: Роберт Льюис Стивенсон

© Азбука

Это моя любимая книга. Я много раз её перечитывал и считаю её величайшим «мужским» романом в истории литературы. «Остров сокровищ» интересен тем, что это роман, в котором нет вообще никакой любовной истории. Более того, там нет женских персонажей за исключением матери главного героя, Джима Хокинса, которая появляется только в начале. Это настоящая мужская история: авантюрная, с сокровищами и пиратами.

Главный герой, который попадает на пиратский остров, должен проявить себя как настоящий мужчина. «Остров сокровищ» — история об инициации, посвящении в мужчины. Очень рекомендую его подросткам и их родителям.

«Анна Каренина»

Автор: Лев Толстой

© Азбука

У меня мистическое отношение к этому роману: он меня просто завораживает. Когда я начинаю его читать, то вообще не понимаю, как Толстому удалось создать такую книгу — настолько она живая, образная, настолько сильно в ней прописаны характеры. Причём когда я просматривал черновики «Анны Карениной», у меня возникало ощущение, что этот шедевр возник из ничего, из воздуха, потому что герои очень реалистичные, законченные. Ещё в романе очень интересные мужские характеры — и Каренин, и Левин, и Стива Облонский.

«Жизнь Антона Чехова»

Автор: Дональд Рейфилд

© КоЛибри

Книга британского литературоведа, историка, специалиста по русской литературе конца XIX - начала XX века Дональда Рейфилда была впервые опубликована на английском языке в 1997 году. Её перевели на русский в 2005 году, и она до сих пор переиздаётся и остаётся популярной. Во многом благодаря этой книге я научился писать биографии.

Рейфилд научил меня простой вещи: когда пишешь о писателе, не надо писать о его творчестве. Казалось бы, что это звучит странно: это же писатель, творчество — это главное в его жизни. Да, главное, но пусть им занимаются литературоведы. Биограф должен показать человека. Рейфилд написал не о творчестве, а о жизни Чехова: его отношениях с родителями, с братьями, о том, как трудно жил этот человек, о его любовной истории с Ольгой Книппер.

Потом я даже познакомился с Дональдом Рейфилдом. Это произошло в Лондоне: представлял свою книгу “Толстой: бегство из рая” в крупнейшем в Европе книжном магазине Waterstones Picadilly, а Рейфилд был у меня модератором.

«Александр Тиняков. Человек и персонаж»

Автор: Роман Сенчин

© Редакция Елены Шубиной

Роман Сенчин — современный автор, прозаик. Отношусь к нему с большим уважением, потому что, на мой взгляд, это единственный наследник таких крупных русских писателей, как Юрий Трифонов и Владимир Маканин, мастеров крепкой, хорошо написанной психологической прозы. Очень люблю его рассказы. Поэтому когда увидел его книгу о поэте Серебряного века Александре Тинякове, которого называли «проклятым поэтом русской литературы», очень заинтересовался. И мне было очень интересно читать эту биографию, потому что раньше я не знал об этом поэте ничего.

«Брисбен»

Автор: Евгений Водолазкин

© Редакция Елены Шубиной

Ещё один современный автор, чьи книги я очень люблю. До того как вышел «Брисбен», мне очень нравился роман Водолазкина «Лавр»: в нем Евгений словно придумал новый жанр. А «Брисбен», опубликованный в 2018 году, я полюбил даже больше «Лавра».

В этой книге рассказывается о музыканте-виртуозе Глебе Яновском, который теряет возможность выступать из-за болезни. Он пытается найти новый смысл в жизни и ищет точку опоры в своем прошлом и в своих воспоминаниях оказывается то в детстве, проведённом в Киеве, то в ленинградской юности, то снова в Киеве, но уже в двухтысячные годы. Он вспоминает свою мать и знакомство со своей женой, немкой Катей, с которой живёт в Германии, но уже в настоящем. А Брисбен для главного героя — город-мечта, некая недостижимая цель.

Водолазкин придумал для этого романа интересный ход: книга-дневник, который пишется в настоящем времени. Мне очень понравился этот приём, и я позаимствовал его для своего художественного романа “Любовное чтиво”: не стесняясь, взял, даже не спросив у Евгения разрешения.

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