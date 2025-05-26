Смех и спорт: психолог назвал популярные мифы о гневе и реальные методы борьбы с ним

В издательстве «Бомбора» в мае вышла книга по психологии «Мысли-вампиры. 30 навязчивых идей, которые портят нам жизнь, и как их обезвредить».

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Латиноамериканский психолог, доктор психологических наук Бернардо Стаматеас много лет исследует природу навязчивых мыслей. В своей книге он разбирает тридцать самых популярных навязчивых мыслей, которые постоянно преследуют многих людей. «Меня никто не любит», «Я скучно живу», «Я потерял равновесие», «Я несчастен» — всё это навязчивые мысли, которые автор делает названиями глав. Стаматеас объясняет, откуда берутся такие думы, приводит примеры из личной практики, развенчивает мифы и учит правильным техникам преодоления угнетающих нас мыслей.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок из книги о гневе, связанных с ним мифах и способах справиться с сильными эмоциями.

© «Бомбора»

Когда мы гневаемся, то ставим другого человека перед выбором между двумя возможными реакциями: покориться и обидеться или ответить с двойной силой. Но когда мы кричим, то исчерпываем все свои аргументы, у нас заканчиваются ресурсы. Почему мы кричим? Потому что у нас нет иных способов справиться с ситуацией. Мы пытаемся заглушить реакцию другого человека, при этом сокращая его выбор до вышеуказанных. Я не советую кричать, что бы ни происходило.

Делай свой выбор

Когда кто-то провоцирует вас, значит, он сознательно приглашает вас вступить в бой. Если вы клюнете на приманку, значит, вы вступили в битву, но это бессмысленно. Скорее всего, даже выиграв, вы проиграете. Кто побеждает в войне? Никто. Кто выигрывает в разводе? Никто. Точно так же, если вы сражаетесь не на своем поле, то всегда будете проигрывать. Не позволяйте другим навязывать вам свои сражения!

Мифы о гневе

Выплеснув гнев, я становлюсь свободным.

Ложь. Чем чаще мы взрываемся, тем чаще перезаряжаемся, а значит, генерируем новую волну гнева. Например, во время футбольного матча болельщики часто кричат, оскорбляют и бьют друг друга. Разве после этого они избавились от гнева? Нет, наоборот, они подзарядились: на следующей игре они будут ещё более агрессивными. Некоторые люди верят в миф о состоянии «включено/выключено» и считают, что всегда должны находиться в одном из них — спокойном или яростном. Другие люди, знающие о своих недостатках, но не умеющие с ними мириться, обычно срываются и отталкивают людей, чтобы те не напоминали им о несовершенстве их характера.

Лучше скрывать гнев.

Ложь. Гнев накапливается в виде обиды и агрессивно выходит наружу в виде оскорбительных и ироничных слов. Когда мы накапливаем обиду, рано или поздно мы взрываемся. Многие люди проглатывают свой гнев, подавляют его, прячут и улыбаются. Они немногословны, невыразительны, апатичны, бесстрастны. Некоторые даже не подозревают о своём гневе (как правило, это часто случается с женщинами).

Почему мы скрываем его?

- мы боимся других людей;

- мы не можем установить границы для других людей, потому что не можем установить границы для себя. В таком случае злость может быть направлена на другого человека (мы взрываемся) или на себя (замыкаемся в себе, чувствуем себя плохо).

Что делать с гневом

Есть пять вещей, которые мы можем сделать:

1. Израсходовать гнев с помощью физической активности. Прогуляться, побегать, применить какую-нибудь дыхательную технику. Несмотря на то что можно перестать злиться мысленно, гнев удерживается в теле, что вредно для здоровья. Помните, что тело — это дом, где живут эмоции.

2. Выражайте гнев словами. Чтобы решать проблемы, нужно говорить. Но не обвинять, не навешивать ярлыки, не угрожать, не ставить диагнозы, не поучать, не высмеивать, не унижать, не принижать и не приказывать. Когда кто-то вас беспокоит, нужно дать ему об этом знать, спокойно рассказав о том, что вы чувствуете в связи с его словами или действиями. Научитесь выражать свои мысли яснее, отчётливее и спокойнее.

3. Избегайте триггеров. Учитесь избегать тех вещей, которые, как вы точно знаете, приведут вас в ярость. Например, если вас раздражает, что ваши дети дерутся, когда вы едете вместе на заднем сиденье машины,

обращайте внимание на то, что обычно предшествует драке, чтобы её не допустить. Не забудьте взять с собой игрушки или включить музыку — делайте всё, что может отвлечь и развлечь их.

4. Относитесь к этому с чувством юмора. Смейтесь над ситуациями, пойте.

5. Используйте технику «тайм-аут». Сделайте перерыв, отстранитесь от негативной ситуации. Можете выгулять собаку, принять душ или тёплую ванну. Помните, что важно успокоиться, прежде чем говорить.

Когда гнев вреден и не здоров?

- он очень частый;

- он длится долгое время;

- он очень интенсивный;

- он приводит к насилию (патологический гнев).

Ситуация. Мать и дочь пришли в супермаркет. Девочка заплакала и закричала:

— Купи мне жвачку!

Мама в ответ сказала:

— Эстела, контролируй себя. Если ты не будешь контролировать свои эмоции, то будешь злиться всё больше и больше.

Девочка продолжила плакать и кричать:

— Я хочу жвачку, купи мне жвачку!

— Эстела, ты так злишься, что если не будешь себя контролировать, то все разрушишь. Успокойся, твой гнев наполняет тебя обидой.

Когда они выходили из супермаркета, один мужчина сказал матери:

— Мадам, как хорошо вы умеете усмирять свою дочь Эстелу!

— Сэр, Эстела — это я, — ответила она.

«Как мы можем решить эту проблему?»

Некоторые навыки способны помочь нам разрешить

конфликты. Какие?

Уметь ждать. Крики и агрессия — это эмоциональная реакция, а рациональное не может вести диалог с эмоциональным. Некоторые люди высказываются с агрессией, чтобы заглушить реакцию другого человека. Когда кто-то говорит с вами таким образом, поднимитесь на четыре ступеньки, прежде чем вступать в диалог. Представьте себя пустой комнатой с дверьми на противоположных стенах. Эмоции входят через одну дверь, выходят через другую, снова входят и повторяют цикл. Некоторые эмоции могут оставаться в комнате долгое время, некоторые — быстро уходить, а другие — возвращаться несколько раз. Самое главное — все они уходят, чтобы освободить место для новых эмоций. Вы должны уметь ждать. Эмоции хороши тем, что они обязательно утихают.

Избегать конфликтов, не убегая от них. Если человек кричит на меня, а я молча слушаю или отвечаю с агрессией, гнев растёт, и мы не приходим к компромиссу. Что же делать в таком случае? Ответить, например, так: «Возможно, вы правы, но мы поговорим об этом позже» или «Мы не можем договориться сейчас, давайте обсудим это позже». Так мы говорим:

«Я понимаю ваш гнев, но не понимаю смысла обсуждения». Мы сдерживаем конфликт и откладываем его до момента, когда оба успокоимся.

Ничего не делать, если вы не настроены на спокойный лад. Когда мы злимся, то не можем ясно мыслить, поэтому нужно подождать и успокоиться — только так мы сможем принять верные решения.

Превращать гнев в энергию для разрешения конфликта. Когда мудрый человек сердится, он не стремится уничтожить другого в пух и прах, а обнимает его и спрашивает: «Как мы можем это решить?» Во время спора нужно не искать, кто правильнее рассуждает или кто сильнее, а сесть и обсудить, как уладить разногласия. Гнев часто затуманивает разум и заставляет человека стремиться уничтожить другого, однако проблема не должна разъединять — она должна объединять людей для её решения.

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