Что почитать с детьми: рекомендует генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев

В проекте «Что почитать» представители бизнеса, науки и культуры рекомендуют книги, которые произвели на них наибольшее впечатление и дали прикладные знания. Героем нового выпуска стал Гавриил Гордеев — генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko и президент Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок». Гавриил, отец пятерых детей, рассказал, какие книги стоит почитать ребёнку, чтобы научить его дружбе, жажде открытий и основам мироздания.

© Личный архив Гавриила Гордеева

Библия для детей

Многие не решаются читать Библию детям, думают, что нужен определенный момент для этого, что эта книга слишком серьезна для малышей. А именно Библию для детей ребятам в возрасте 3-5 лет читать одно удовольствие: для них это увлекательное развлечение, из которого они эмоционально черпают основы мироздания. Но главное — это полезно для родителей. Пусть хотя бы чтение для детей станет мотивацией для взрослых прикоснуться к Библии или вспомнить о ней.

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«Вафельное сердце», «Вратарь и море», «Тоня Глиммердал»

Автор: Мария Парр

Мария Парр — детская писательница из Норвегии. Её книги часто сравнивают с творчеством знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен. «Вафельное сердце» и «Вратарь и море» — это серия книг о двух друзьях: мальчике Трилле и девочке Лене, которые живут в бухте Щепки-Матильды. Лена — выдумщица и заводила, а Трилле более спокойный и уравновешенный. В первой героям по 9 лет, во второй — уже по 12. Они постоянно попадают в разные ситуации: то смешные, то опасные, то трогательные. Но главной ценностью для героев всегда остаются дружба и семейные традиции — именно этому научатся дети, прочитав эти книги. Ещё после прочтения книг можно испечь дома вафли по специальному рецепту и сходить вместе на спектакль режиссёра Ивана Пачина «Вафельное сердце». Например, в Москве эту постановку можно посмотреть в театре «Домик Фанни Белл» в саду имени Баумана, а в Петербурге — в «Театральном проекте 27».

Также у Пачина есть прекрасный спектакль по книге «Тоня Глиммердал». Но сначала всё-таки лучше прочитать книгу. Девиз главной героини Тони — «скорость и самоуважение». Ей 10 лет, и она единственной ребенок на норвежском хуторе. У неё в друзьях только взрослые, которые благодаря Тоне и вместе с ней решают свои старые проблемы и обиды. И еще учатся у нее радости жизни, а она у них — мудрости.

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«В поисках мальчишеского бога»

Автор: Дмитрий Ищенко

Дмитрий Ищенко — журналист, сценарист и писатель, который живёт в Мурманске. Главного героя его книги «В поисках мальчишеского бога», мальчика Петю, в 12 лет увозят далеко на север, где он остаётся без гаджетов и вообще без каких-либо инструментов современного мира. И по сути только в этой ситуации, в Мурманской области, он обретает себя.

Из этой книги часто цитируют мысль, что пока в тебе живет дух авантюризма, жажда открытий, ты можешь обрести своего мальчишеского бога. То есть, чтобы такой характер и жажда открытий сохранялись и во взрослых мужчинах. Поэтому это прекрасная книга для совместного чтения с сыновьями, которым 12-13 лет. Для современных детей это очень полезное произведение. И отцам эту книгу тоже обязательно нужно читать.

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