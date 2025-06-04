Сложное легко: психолог объяснил, как помочь самому себе в трудные моменты

В издательстве «Бомбора» в марте вышла книга о том, как преодолеть трудные периоды жизни — «Ничего не хочу. Книга-объятие для уставшего человека».

© Freepik; Рамблер

Гештальт-терапевт Дарья Башкатова в своей книге рассматривает разные ситуации, которые каждый день выбивают нас из колеи и занижают нашу самооценку. В итоге человек становится раздражительным, впадает в депрессию и перестаёт верить в собственные силы. Автор приводит примеры из собственной практики и подробно объясняет, как перестать постоянно себя критиковать и зацикливаться на неудачах. Башкатова даёт рекомендации, как научиться любить и ценить себя, откуда брать поддержку, и объясняет, почему важно всегда смотреть на ситуацию в позитивном ключе.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок из книги о значимости внутренней и внешней поддержки для человека в трудные моменты жизни.

Поддержка в нашей жизни может быть двух видов — внутренняя и внешняя. Внутренняя — та, что относится к способам поддержать себя самому. Это и добрые слова в свой адрес, и организация дня отдыха в напряжённое время, и составление распорядка дня для лучшего самочувствия. Внешняя — та, что касается других людей и предметов.

Обычно в нашей жизни равноценно важны оба вида поддержки. Например, я в трудные жизненные минуты знаю, что не всегда способна поддержать себя сама: ресурсы тратятся на другое, и тогда лучшее решение — пойти к людям. Поддержка требуется нам и в новизне.

Вспомните, как маленький ребёнок осваивает этот мир. Он то отдаляется от мамы, опираясь на свой интерес, то возвращается обратно, чтобы получить одобрение («Какой ты смелый мальчик!») или поддержку («Давай беги, я здесь, если что»). Если вы окунаетесь в новизну жизни без поддержки, это грозит потерей энергии — по той простой причине, что вы будете сильно её расходовать на настройку базовых процессов в изменившихся условиях. Если вы когда-нибудь меняли работу, то наверняка замечали, что в первое время сил на другую жизнь становится не так уж и много. Мозг тратит энергию, чтобы обвыкнуться в новом месте. Такое может происходить даже в отпуске. Если вы особенно чувствительны к сменам событий и пейзажей, то могли отслеживать, что в новом месте сначала хочется замедлиться, осмотреться, а уж потом бежать «покорять горы».

© Издательство «Бомбора»

Когда я писала эту книгу, я заручилась поддержкой множества людей. Это было новое для меня дело, мне требовались силы, чтобы начать, продолжить и не сдаться на половине пути. Я просила поддержки и у обучающей группы, где состояла на тот момент, и у личного терапевта, и у супервизора, у друзей и близких. Это помогло. После каждой поддерживающей фразы хотелось продолжать и продолжать. Попробуйте и вы. Единственный совет от меня: просьбу о поддержке лучше всего обращать именно к поддерживающим людям. Если вы никогда не слышали доброго слова от товарища и вновь и вновь бьётесь как рыба о лёд, прося поддержки, тут вопросы не к товарищу, а скорее к вам. Для чего вы так поступаете с собой? И ещё. Чтобы та самая поддержка была принятой, оповещайте людей вокруг, что вы ею считаете.

Например, Маша уверена, что для неё поддержкой в стрессовой ситуации будет фраза «Да забей!», а Петя любит, чтобы ему говорили: «Мне жаль, что с тобой так происходит». Что будет, если они окажут помощь друг другу, исходя из принципа «делай людям так, как хотелось бы, чтобы делали тебе»? Думаю, взаимное раздражение. Петя решит, что его обесценивают и не слышат, а Маша позлится от навязанной «жалости». Важно прояснять с близкими людьми, что для вас и для них значит слово «поддержка», понимать, как вы можете поддержать друг друга. Делать это, конечно, лучше до возникновения стрессовой ситуации, в спокойной обстановке.

А теперь поговорим про самоподдержку. Что это за зверь? Почему с ней так часто не получается (или вообще не получается)? Часто сталкиваюсь в практике с клиентами (да и порой сама с собой), что человек о своих желаниях говорит из ограничений (и это вызывает тупик).

Поясню. Например, в определённой ситуации хочется поддержки. Пусть это будет экзамен (аттестация, присвоение квалификации и т. д.). Приходит этот человек и говорит: «Грустно мне, на экзамене я не смог то-то и то-то. Вроде и получил отметку, а всё равно не то. Хочется поддерживать себя, а я ругаю». Пропустим здесь описание терапии в таких случаях и посмотрим вот на что: почему в любых ситуациях мы часто отталкиваемся от частицы «не»?

— Как твой экзамен?

— Я не смогла то-то и то-то.

— Хорошо. А смогла-то ты что?

© Freepik

Почему в рассказах о своих событиях многие из нас начинают с того, что нужно улучшить, а не с того, что получается? Например, я сдала экзамен. У меня получилось прийти на него и ответить, хоть я и волновалась. Получилось вспомнить основные тезисы, получилось рассказать о ходе мысли. Да, ещё есть над чем работать, но многое уже удаётся. Согласитесь, от такого рассказа о себе дышится намного легче. Попробуйте сейчас взять недавнее событие, которое вы считаете неудавшимся, и найти то, что в нём всё-таки удалось. Иногда очень терапевтично смотреть на свою жизнь с точки зрения возможностей, а не ограничений. В разделе, посвящённом поддержке, важно напомнить про отличие самооценки от самоценности, ведь обнаружение последней тоже будет поддержкой в жизненном пути.

Приведу пример. У меня есть любимый смартфон. Он отлично мне служит: будит, помогает в работе и в развлечениях. И я его ценю. Купила силиконовый чехол, чтобы защитить, наклеила защитное стекло, чтобы не поцарапать. Периодически провожу в нём инвентаризацию, удаляю все неиспользуемые приложения. А если вдруг происходит сбой, несу проверенному мастеру для починки. Это была часть про ценность. А вот если оценивать смартфон, то, конечно, это уже не новая модель. Да и скорость работы некоторых приложений оставляет желать лучшего. Бывает, он вообще подвисает и заставляет меня нервничать. К чему я это всё? Замечаете разницу между самоценностью и самооценкой? Ценность позволяет находить преимущества, холить их и лелеять. А самооценка всегда найдёт сравнение (возможно, чаще именно не в лучшую сторону).