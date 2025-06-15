«Здесь трудно чувствовать себя дома»: что говорила Грейс Келли о Монако

В издательстве «Бомбора» в июне выходит книга об американской звезде 1950-х годов — «Две жизни Грейс Келли».

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Грейс Келли начала свою карьеру на Бродвее, успела сняться в десятке фильмов, в том числе в картинах культового режиссёра Альфреда Хичкока («Окно во двор» (1954), «Поймать вора» (1955), «В случае убийства набирайте „М“»). В 1955 году звезда получила «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» в фильме «Деревенская девушка». А в 26 лет после знакомства с будущим мужем, принцем Монако Ренье III, жизнь Келли кардинально изменилась: от актёрской карьеры пришлось отказаться ради исполнения королевского долга.

Чтобы написать книгу «Две жизни Грейс Келли», автор Елена Жоли много работала с архивными материалами. Она изучила письма самой кинозвезды, её родных и друзей, прочитала множество интервью о Келли, которые давали известные люди из её окружения. Среди них, например, Мстислав Ростропович, Галина Вишневская и другие. Отдельное внимание в книге отведено автомобильной катастрофе в 1982 году, которая оборвала жизнь Грейс Келли, — ей было 52 года.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок из книги о первых годах жизни Грейс Келли в фамильном дворце в Монако.

После возвращения из свадебного путешествия, отдохнув немного на Ибице, Майорке и Корсике, Грейс и Ренье вернулись в Монако и поселились во дворце, в котором никто, кроме них, по-настоящему не жил уже по крайней мере две сотни лет. Из суперсовременной Америки, идущей во главе технического прогресса, Грейс попала в средневековый замок, в котором все было непривычно, начиная от размеров и кончая предметами первой необходимости.

Княжеский дворец был по-средневековому мрачноватым. Первые постройки появились ранее XII века, намного позже, уже XIV–XV веку, к основной части прибавилось ещё одно крыло, возведённое в стиле итальянского Возрождения. Древние стены, окружающие княжеский дворец, возвышающийся над Монако, и сейчас напоминают о том, что это была настоящая крепость, когда-то завоеванная Гримальди. Запутанная история княжеского рода восходит ко второй половине XIII века, когда под прикрытием тёмной южной ночи Франсуа Гримальди, прозванный Малиция («Хитрый»), и его товарищи проникли в крепость, переодевшись в монашеские одежды.

В течение нескольких веков замок переходил от одного враждующего клана к другому, от Гвельфов, к которым принадлежала семья Гримальди, к Гибеллинам, другому могущественному итальянскому роду из Генуи. Основателем своей династии, одной из самых древних и единственной правящей сегодня в Европе, Гримальди считают адмирала Ренье, соратника и друга Филиппа Красивого, предка мужа Грейс. Французский король Людовик XIII, а за ним и Людовик XIV оказывали Монако свою протекцию и помощь, признавая его, однако, суверенным государством. На дворцовой площади до сих пор красуются пушки, подаренные Людовиком XIV. Каждая из них имеет своё имя. Перед главным входом стоят на страже солдаты монегаскской армии, охраняя покой королевского дома Монако и привлекая своим видом туристов, поддерживая местный колорит. Приезжие обычно толпятся на дворцовой площади, ожидая момента, когда происходит смена караула.

Грейс писала про свой дворец друзьям в Америку: «Он огромен, немного печален и не обжит. Вы знаете, что дедушка моего мужа, принц Людовик, жил на севере Франции. Он проводил в Монако, может быть, только три месяца в году. Когда родители моего мужа разошлись, то его мать ― принцесса Шарлотта окончательно поселилась в Париже. Мой муж, пока был холостяком, жил на своей вилле на мысе Кап-Ферра. Он приезжал каждый день во дворец, как другие ходят в офис. Дворец сам по себе очень красив, но нужно открыть все окна, поставить в вазы цветы и стряхнуть пыль. Конечно, это дворец, и гулять по нему в джинсах как-то неудобно».

«Я познакомилась с ними в начале шестидесятых годов, когда пела сольный концерт во дворце. И тогда, и потом Грейс производила на меня чарующее впечатление. Я приехала в Монако в самом начале становления того порядка, который она там навела. Замок ещё был непрезентабелен, и всё вокруг тоже было в несколько запущенном состоянии. Но она приложила очень много сил, чтобы привести Монако в тот блестящий вид, в котором сегодня находится княжество. Это работа её, именно её, Грейс Келли», ― говорила советская и российская камерная и оперная певица Галина Вишневская.

Принц Ренье с радостью предоставил Грейс ремонт и декорирование заброшенных дворцовых апартаментов, и, заручившись помощью известного нью-йоркского дизайнера Джорджа Стейси, она принялась за перестановку и переоборудование огромного замка. Особенно тех его комнат, в которых собиралась расположиться новая семья.

Принцесса привезла во дворец свою мебель и любимые безделушки из Америки и первым делом оборудовала для себя рабочий кабинет в самой старинной части замка. Жёлто-зелёную комнату украшали мебель из красного дерева, светлый диван, семейные фотографии, многочисленные растения. Альберт II, сегодняшний принц Монако, сделал в этой комнате и свой рабочий кабинет, оставив почти всё в прежнем виде.

Грейс переставила мебель и во многих других комнатах дворца, а некоторые из них обставила в совершенно современном стиле. «А нашу спальню мы декорировали мебелью, которую принц купил в Париже. Она принадлежала Тулуз-Лотреку... Сколько же комнат в этом дворце? Честно говоря, сама не знаю. Если считать прихожие, холлы и ванные комнаты, я думаю, их около двухсот. В большинство из них я даже не заходила. Масса людей живет во дворце по той простой причине, что они тут работают. Капитан Дюле ― начальник дворцовой стражи и его жена, управляющий со своей семьёй, два шофёра и их семьи, консьерж с семьёй, швейцар с семьёй ― все эти люди считают дворец своим домом. И ещё месье Лукомский, официальный фотограф, живёт здесь со своей женой и дочерью. У нас множество горничных и так далее. Здесь трудно чувствовать себя дома. Как американке, мне хотелось бы жить более просто. Я не могу назвать точное количество людей, которые работают во дворце. Я думаю, приблизительно двести пятьдесят человек. В эти двести пятьдесят человек входят столяры, электрики и так далее. К ним нужно прибавить еще шестьдесят пять карабинеров. И конечно, интендант занимается организацией всего хозяйства», ― писала Грейс матери.

Молодая принцесса была очарована южной природой гористого Монако. Особенно она любила тропические растения: алоэ, агавы, кактусы... В скале около дворца по её просьбе сделали бассейн, а вокруг разбили настоящий экзотический сад. Позднее она устроила в одном из древних залов домашний кинотеатр.

Но, несмотря на все эти приятные хлопоты, многочисленную челядь и нежность молодого мужа, Грейс было не очень уютно в новом доме. Она жаловалась друзьям:

«Мне тяжело жить в чужой стране, с людьми, говорящими на другом языке, вдали от дома и друзей. Но все начинания трудны. Вначале, конечно, я была для них чужой, и люди ко мне относились, а некоторые и сейчас относятся, как к иностранке».

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